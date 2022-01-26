Крамер признался, что переживает из-за коронавируса перед Олимпийскими играми

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер высказался об участившихся случаях заболевания коронавирусом среди спортсменов накануне Олимпийских игр в Пекине.

«Участились случаи заболеваний спортсменов перед Олимпийскими играми? Знаю об этом. Конечно же, я переживаю за наших спортсменов. Надеюсь, что всё будет хорошо», — цитирует Крамера «Спорт-Экспресс».

26 января стало известно, что положительные тесты на коронавирус сдали норвежские лыжницы Анне Кьерсти Кальво и Хейди Венг. В данный момент спортсменки находятся на сборах в Италии, где ведут подготовку к Олимпиаде в Пекине.

Зимние Олимпийские игры — 2022 пройдут с 4 по 20 февраля.

Ранее Крамер назвал российского лыжника, способного победить Клебо на ОИ в Пекине.