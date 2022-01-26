Крамер назвал российского лыжника, способного победить Клебо на ОИ в Пекине

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Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер считает, что Сергей Устюгов может победить трёхкратного олимпийского чемпиона Йоханнеса Клебо на Играх в Пекине.
Крамер назвал российского лыжника, способного победить Клебо на ОИ в Пекине
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«Клебо был в прекрасной форме на многодневке «Тур де Ски». Он был очень силён как в спринтерских, так и в дистанционных гонках. Однако я уверен, что его можно победить, особенно на длинных дистанциях. В нашей команде есть такой парень, Сергей Устюгов, который может это сделать. Мы приложим максимальные усилия», — заявил Крамер в интервью, выложенном на YouTube-канале Fondo Italia.

Зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

Ранее Вяльбе отказалась комментировать возможную отмену Олимпиады в Пекине.

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