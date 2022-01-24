Запреты для украинцев, состав на скиатлон и ситуация с COVID-19: что обсуждают менее чем за две недели до Игр в Пекине

Первые гости зимней Олимпиады в Пекине заселились в олимпийские деревни. Среди обслуживающего персонала соревнований выявлено 72 случая инфицирования коронавирусом. Также сообщалось, что членам украинской делегации рекомендовали избегать интервью на русском языке и фотографироваться с россиянами. Организаторы пообещали показать не менее яркую церемонию открытия, чем во время прошлых соревнований в Китае. Лыжники Александр Большунов и Сергей Устюгов примут участие в скиатлоне, а сноубордист Вик Уайлд выступит на Играх в третий раз. О чём говорят незадолго до главного спортивного мероприятия года — в материале RT.

Новости Олимпиады: запрет на русский язык для украинцев и заселение в деревни

Зимние Олимпийские игры в Пекине можно считать неформально открытыми. 23 января три олимпийские деревни в столице Китая, Чжанцзякоу и Яньцине приняли первых гостей от иностранных делегаций. Официальное открытие состоится 27-го числа, когда заселятся первые спортсмены.

Как и во время Олимпиады в Токио, организаторы будут регулярно отчитываться об эпидемиологической ситуации на своей территории. На данный момент подтверждено более 70 случаев инфицирования коронавирусом среди персонала, спортсмены и официальные лица пока не получили ни одного положительного результата теста. В Китае уже находятся восемь российских граждан, и все они тоже по прилёте в страну сдали отрицательные анализы, сообщили в Олимпийском комитете России.

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До церемонии открытия Игр остаётся меньше двух недель — красочное действие, предваряющее розыгрыш первых медалей, состоится 4 февраля. Организаторы не раскрывают подробностей мероприятия, но директор олимпийской вещательной службы Яннис Экзархос пообещал, что оно станет таким же ярким, как и церемония открытия летней Олимпиады в Пекине 14 лет назад. А её режиссёр Чжан Имоу заявил, что зрители будут невероятно удивлены тем, как именно будет зажжён олимпийский огонь. По его словам, ничего подобного не было последние 100 лет.

Во время парада наций флаг каждой страны будут нести один мужчина и одна женщина. Эта традиция была введена в Токио и продолжится в Пекине. Сборная ОКР (так официально будет называться российская команда) тоже выберет двух знаменосцев, но чуть позже. По словам главы ОКР Станислава Позднякова, ориентироваться придётся в первую очередь на тех спортсменов, которые уже заселятся в олимпийскую деревню и смогут попасть на церемонию открытия. К слову, на подготовку российских сборных к этим Олимпийским играм было потрачено 7 млрд рублей из бюджетных средств, ещё 412 млн было выделено для участия в тестовых соревнованиях в Китае.

Спортсменам в Пекине придётся столкнуться с рядом жёстких правил в связи с коронавирусом, а украинскую сборную ждут дополнительные ограничения, связанные с политикой. По информации «Матч ТВ», Министерство спорта страны посоветовало членам делегации не давать интервью на русском языке, а также не фотографироваться вместе с россиянами. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала такие рекомендации «проявлением акта тоталитаризма».

Лыжные гонки: состав на скиатлон и план Вяльбе

Лыжники начнут разыгрывать медали со скиатлона — забега с общего старта классическим и коньковым ходом. Хотя до выхода на старт остаётся почти две недели, в сборной России уже определились с составом на мужскую и женскую гонки. 5 февраля в борьбу вступят Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Анастасия Рыгалина. Если первые три давно заслужили такое право, то Рыгалина вошла в команду по результатам контрольной гонки.

На следующий день на старт 30-километровой гонки выйдут Александр Большунов, Алексей Червоткин, Денис Спицов и Сергей Устюгов. Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, что под вопросом была только кандидатура Устюгова. На участие в скиатлоне претендовал также Иван Якимушкин, но было решено, что для него Олимпиада начнётся с разделки на 15 км.

Вяльбе также рассказала, каким результатом своих спортсменов она будет удовлетворена. Она хочет, чтобы команда превысила медальный план, озвученный для Министерства спорта.

«В комплексной целевой программе Минспорта на Олимпиаду у нас стоят одна золотая, одна-две серебряные и одна-две бронзовые медали. Если возьмём одно золото в Пекине, это будет удовлетворительный результат, но не супер. Какой бы я ни была оптимисткой, понимаю, что из всех 16 человек любой выстрелить не может. У нас всё-таки есть лидеры. Называть имена не буду», — сказала Вяльбе «Первому спортивному радио».

Глава ФЛГР также прокомментировала возросшую популярность лыжницы Вероники Степановой, которая стремительно ворвалась в сборную и уже помогла выиграть эстафету на этапе Кубка мира.

«Я не понимаю, почему вы сделали из Степановой звезду. Рада, что люди её запомнили, но чересчур много пиара. Пока она реально ещё ничего не сделала. Медали любят тишину. Не надо раньше времени делать из кого-то чемпионов. Глубоко убеждена, что у Вероники есть проблема — вот этот безумный пиар. Наверное, ей полегче, поскольку я знаю, что за неё там многое делают. Она не сама всё делает в том же Instagram. Но для начала нужно по-настоящему себя проявить. Кубок мира — хорошо, сейчас будут Олимпийские игры. Возьмёт там золото — боже, я сама в Instagram про неё что-то напишу», — рассказала Вяльбе.

Саму Степанову перед началом Олимпиады волнует проблема фторосодержащих мазей, о которых в мире лыжных гонок ходит много разговоров. Сейчас на территории Евросоюза существует запрет на смазочные материалы категории C8, но в Китае их можно будет использовать, что вызывает неоднозначную реакцию специалистов. Степанова уверена, что все команды воспользуются существующей лазейкой.

«Правила различные во всем мире, и мы должны исходить из этого. В США ты можешь владеть АК-47, где-то ты можешь его даже открыто носить, но это вряд ли возможно в Норвегии, не так ли? Если Китай позволяет применение продуктов С8, то все, кто их имеет в наличии, захочет использовать их на Играх, если это будет лучшим вариантом смазки. Это реальность. Давайте вести себя честно и как взрослые: до появления надежного аппарата для тестирования попытки использовать продукты С8 продолжатся. Нам нужно либо надёжное оборудование для тестирования, либо разработка средств, не наносящих такой вред окружающей среде, но дающих такой же эффект, как С8. Но я понятия не имею, возможно ли это», — сказала лыжница Dagbladet.

Открыто об использовании C8 сейчас не заявляет ни одна сборная, но шведы рассказали о другом техническом новшестве, к которому собираются прибегнуть на Олимпиаде. Это новые маски для защиты от коронавируса. Они оснащены вентилятором, работающим на батарейках. Каждый член сборной Швеции по лыжным гонкам получит такой прибор, что должно помочь команде избежать неприятных инцидентов с возможным инфицированием накануне соревнований.

Другие виды спорта: возвращение Уайлда и удивление легкоатлета

Вовсю идёт подготовка к Олимпиаде и у остальных российских команд. Свой состав назвала сборная по бобслею. В Пекине выступят четыре российских пилота: Ростислав Гайтюкевич, Максим Андрианов, Надежда Сергеева и Анастасия Макарова.

В список также вошли восемь разгоняющих, среди которых выделяется Дмитрий Лопин. В прошлом он был одним из ведущих российских легкоатлетов-спринтеров и побеждал на командном чемпионате Европы. Но в итоге поехать на Олимпиаду смог в составе бобслейной сборной, чему сам сильно удивился.

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«Попадание в состав олимпийской команды по бобслею является для меня неожиданным. Но ещё больше я был удивлён после того, как показал один из лучших результатов во время тестирований, последнее из которых проходило в начале года в Латвии. Если говорить про задачи на Олимпиаду, то пока я ничего не загадываю из-за сложной ковидной ситуации в мире. Очень важно не заболеть перед соревнованиями, поэтому сейчас самое главное — сохранить здоровье до соревнований», — сказал Лопин ТАСС.

Появление легкоатлетов в бобслее характерно и для других стран. Так, в составе сборной Великобритании на Олимпиаде выступит Монтелл Дуглас, начинавшая спортивную карьеру в беге на короткие дистанции. Она даже выступала на Играх 2008 года в Пекине, а теперь вернётся в столицу Китая в совершенно новом амплуа. Пытался проявить себя в бобслее и олимпийский чемпион по прыжкам в длину Грег Резерфорд, который тоже 14 лет назад был в Пекине, однако он так и не прошёл отбор.

Самым титулованным спортсменом в составе сборной России станет Вик Уайлд. Двукратный олимпийский чемпион официально вошёл в состав команды по сноуборду. Для 35-летнего спортсмена это будут уже третьи Игры в карьере, но при этом фаворитом в борьбе за медали его назвать сложно. Последний раз уроженец США поднимался на подиум Кубка мира ещё два года назад, а после развода с Алёной Заварзиной, бывшей российской сноубордисткой, всего один раз оказывался в десятке лучших.

В команде при этом нашлось место и наиболее успешным спортсменам последних лет. Россию в Пекине представят все призёры последнего чемпионата мира — Дмитрий Логинов, Софья Надыршина и Андрей Соболев, а также серебряный призёр первенства планеты 2019 года Наталья Соболева.

Определён и состав сборной по фристайлу. В него вошли 22 спортсмена — больше в российской заявке только хоккеистов. Не обошлось без одной достаточно большой потери. Лана Прусакова, серебряный призёр последнего чемпионата мира в биг-эйре, не восстановилась после травмы и осталась без путёвки. Помимо неё, в сборной будут сразу пять действующих чемпионов мира: коллега по амплуа Анастасия Таталина, могулистка Анастасия Смирнова и акробаты Максим Буров, Павел Кротов и Любовь Никитина.

Размер команды ещё может увеличиться. Дело в том, что фристайлисты в этом сезоне не могли выступить на некоторых отборочных соревнованиях в США и Канаде из-за отсутствия виз. Федерация фристайла России вместе с ОКР ведёт переговоры, чтобы сборной предоставили дополнительные квоты.