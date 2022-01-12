«Можно только поймать за руку»: что известно об использовании норвежскими и шведскими лыжниками запрещённой смазки

Международная федерация лыжного спорта подтвердила факт использования запрещённых фторсодержащих смазок на Кубке Скандинавии, который прошёл в Фалуне. Об этом сообщил гоночный директор FIS Пьер Миньерей. Новость вызвала негодование у норвежских тренеров и лыжников, принимавших участие в соревнованиях. Однако, как отмечают российские специалисты, мошенничество с использованием нелегитимных веществ будет продолжаться до тех пор, пока не появится технология, способная точно определять наличие фтора на лыжах.

«Открытое мошенничество»

В преддверии Олимпийских игр в Пекине в лыжном спорте разгорается скандал из-за смазочных веществ. Шведские и норвежские спортсмены использовали запрещённые фторсодержащие материалы на Кубке Скандинавии в Фалуне, который состоялся на прошлой неделе. Это подтвердил гоночный директор Международной федерации лыжного спорта (FIS) Пьер Миньерей. Он получил отчёт от главного судьи соревнований.

По его словам, некоторые лица признались в использовании продукции с фторуглеродами C8. Как и почему они это сделали, в отчёте не сообщается, заявил чиновник.

Имена нарушителей не разглашаются. Кроме того, формально правила лыжниками не были нарушены. Кубок Скандинавии не входит в список соревнований, где использование фтора запрещено.

Однако участники турнира и тренеры возмутились таким поведением своих коллег. Норвежский специалист Торстейн Дривенес, подопечные которого выступали на соревнованиях, заявил, что для него стала большой неожиданностью новость об использовании лыжниками нелегитимных смазок.

«Я в шоке — особенно от того факта, что люди сознательно обманывают, опускаются до такого. Это не фейр-плей. Это предосудительно с моральной точки зрения. Ожидаю от спортсменов жёсткой реакции», — сказал специалист.

Норвежский тренер Эйвинд Арне Бьоланд в своём Twitter также выразил недовольство сложившейся ситуацией, назвав случившееся открытым обманом.

«Я никогда не был так зол на лыжные гонки. Это мошенничество в худшем его проявлении. Кто-то намеренно пошёл на обман, и меня это чертовски разозлило. Правила основаны на доверии, а теперь это доверие подорвано. Так быть не должно, необходимо принимать меры. Чувствую, что моя чаша переполнена. Мы тратим чертовски много времени, денег и энергии с крохотной надеждой достичь вершины мира. Это то, чем мы со спортсменами живём. И вот мы сталкиваемся с неприкрытым мошенничеством. Это такая провокация, что у меня просто слов не находится», — написал Бьоланд.

Впрочем, сами спортсмены мошенничества не заметили. Как рассказал член сборной Норвегии по лыжным гонкам Ховард Солос Тёугбёль, принимавший участие в Кубке Скандинавии, он лишь обратил внимание на плохую работу собственных лыж.

«Я ничего не слышал об этом. Но мы с Синдре Бьёрнестад Скар в субботу сходились в том, что лыжи не полностью оптимальные. Мы лишь отметили, что у других скольжение лучше, не более того», — рассказал Тёугбёль.

По мнению четырёхкратного олимпийского чемпиона по биатлону Александра Тихонова, в ситуации на Кубке Скандинавии нет ничего необычного. Каждый пытается зацепиться за любой шанс победить.

«Если данный процесс запрещён, то, конечно, это всё мошенничество. Да и это далеко не новость. Каждый пытается выиграть и зацепиться за любой шанс. Сделают всё что угодно ради достижения цели», — сказал Тихонов в интервью «Спорт-Экспрессу».

Прямых доказательств не найти

Высокоуглеродистые фторсодержащие воски (C8) были запрещены летом прошлого года FIS и IBU в соответствии с регламентом Европейского союза. Они считаются вредными для окружающей среды. Однако, по словам старшего тренера сборной России по лыжным гонкам Юрия Бородавко, именно эти вещества способствуют хорошему скольжению.

«Фтористые смазки в тёплую погоду работают намного лучше рецептур, изготовленных из предельных углеводородов. Чем холоднее, тем разница менее заметна», — отмечал он.

Главной проблемой данного правила является невозможность контроля за его соблюдением. Внедрение технологии, которая мгновенно будет определять присутствие фторсодержащей лыжной смазки, отложено организациями до конца сезона. Пока прибор только проходит испытания во время соревнований без штрафных санкций. Он не откалиброван до конца и может показывать наличие продукта со фтором С8 даже на лыжах, которые были очищены несколько раз согласно рекомендациям.

В отсутствие специального устройства организаторы проверяют те вещества, которые находятся в вакс-кабинах. Периодически фторсодержащие смазки удаётся найти. Так, недавно на соревнованиях по биатлону были оштрафованы Литва и Молдова. Как отметил спортивный директор IBU Феликс Биттерлинг, у них в открытую лежали использованные упаковки.

«Были выявлены две команды, которые открыто нарушили правила и у которых была обнаружена старая продукция C8. Их оштрафовали на несколько тысяч евро. При повторном нарушении будет более строгое наказание и фактическое отстранение», — отметил специалист.

При этом Биттерлинг объяснил, что IBU только проверяет продукцию, имеющуюся в вакс-кабине, но пока не может доказать её действительного применения.

Однако в большинстве случаев во время инспекции у команд ничего не обнаруживается. В то же время, как рассказал порталу «Чемпионат» один из иностранных сервисёров, пожелавший остаться анонимным, лыжники и биатлонисты продолжают использовать те запасы, которые были закуплены ранее.

«Никто не будет стрелять себе в ногу — все команды готовят лыжи теми средствами, которые остались в запасе. Со фтором C8, конечно. Доказать нарушение, а именно использование фтора, невозможно, прибора так и нет. Как сейчас проверяют сервисёров? Приходят представители FIS, смотрят на те средства, которые находятся в чемоданчиках. Но там ведь только то, что разрешено, — а на деле всё иначе. Насколько мне известно, как только было принято решение о запрете фтора, норвежский сервис подогнал к складам производителей грузовики и полностью выкупил все средства с С8. Думаю, у них никаких проблем нет», — поделился информацией источник издания.

Кроме того, не всегда честны и производители смазочных веществ. По информации NRK, IBU обнаружила в нескольких продуктах Swix запрещённые вещества, хотя на упаковке было написано, что смазка одобрена ЕС. В итоге во время этапа Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе представители компании собирали у сервисёров забракованные порошки.

Ситуация оказалась очень неприятной для многих команд. В частности, сборная Норвегии закупала исключительно продукцию Swix, и теперь сервис-бригаде придётся знакомиться с веществами других производителей. При этом сами сборные не наказали.

По мнению Бородавко, пока нет прибора, определяющего наличие фтора непосредственно на лыжах, не имеет смысла вообще обращать внимание на подобные вещи.

«Все эти разговоры — в пользу бедных. Когда будет официальная информация, тогда и можно будет что-то комментировать. В данный момент на это вообще не стоит обращать внимание. Это только разжигает интерес и не несёт никакой пользы. Когда появятся специальные аппараты, которые будут фиксировать нахождение фтора в лыжах, можно будет делать какие-то предположения, а пока они ничего не стоят», — считает Бородавко.

По мнению олимпийского чемпиона Евгения Дементьева, доказать факт мошенничества сложно.

«Там наказать никак не могут, потому что, видимо, документально это никак не закреплено. Может, это специально сфабрикованное дело. На фоне России это было бы так же сложно сделать. Можно только поймать спортсмена за руку. На 100% по лыжам сложно определить фтор. Машина не даёт гарантированного результата», — отметил Дементьев.