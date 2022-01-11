«Задача — бороться за награды»: определён состав сборной России по лыжным гонкам на Олимпийские игры в Пекине

Федерация лыжных гонок России обнародовала состав на Олимпийские игры — 2022. Не нашлось места в команде спринтеру Глебу Ретивых, неоднократно сражавшемуся за медали на этапах Кубка мира. Он проиграл борьбу действующему чемпиону мира среди юниоров Александру Терентьеву. Не поедет в Пекин и призёр мирового первенства прошлого года Яна Кирпиченко. По словам главы ФЛГР Елены Вяльбе, спортсменка в последнее время находится в плохой физической форме. Специалисты отметили, что неожиданностей не произошло и все, кто заслуживал, поедут в Китай.

Сборная России по лыжным гонкам во вторник объявила состав на Олимпийские игры в Пекине. Хотя соревнования начинаются только 5 февраля, откладывать это решение тренерскому штабу не имело смысла, поскольку после «Тур де Ски» были отменены этапы Кубка мира во Франции и Словении. Таким образом, больше не осталось гонок, на которых можно проверить физическую форму тех или иных спортсменов.

Ретивых проиграл конкуренцию Терентьеву

В составе мужской команды больших сюрпризов не произошло. На Олимпийских играх выступят Александр Большунов, Артём Мальцев, Илья Семиков, Денис Спицов, Александр Терентьев, Сергей Устюгов, Алексей Червоткин и Иван Якимушкин. Не поедет в Пекин многократный призёр чемпионатов мира Глеб Ретивых. Однако об этом стало известно ещё несколько дней назад. Как отметила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, чистым спринтерам оказалось сложнее всего попасть в сборную.

«Глеб не отобрался на Олимпийские игры. Он изначально знал, что спринтеру будет очень тяжело, у них оказался самый высокий критерий отбора», — приводит слова функционера ТАСС.

Результаты Ретивых в этом сезоне были намного скромнее, чем от него ждали. Лишь раз спортсмену удалось подняться на пьедестал почёта после командного спринта в Дрездене. В остальных гонках россиянин ни разу не смог пробиться в финал соревнований. Сам спортсмен после «Тур де Ски» объяснил неудачное выступление неправильной летней подготовкой к сезону. По мнению Ретивых, группа Маркуса Крамера, в которой он занимался, получила слишком большую нагрузку и не успела восстановиться к старту КМ.

«В этом году вообще не то состояние. В Дрездене начал отходить от летней нагрузки, чувствовать скорость. Посмотрите сами, как выступает наша команда, группа Крамера, за исключением Серёги Устюгова... Я знаю суть проблемы — нашей группе нужно время, чтобы переварить нагрузку», — сказал лыжник в интервью «Матч ТВ».

Олимпийский чемпион Александр Легков расстроился из-за непопадания Ретивых в состав.

«Обидно за него. Хотелось, чтобы он поехал, потому что время идёт по возрасту. Но в остальном не мне решать, есть президент федерации и формирование команды. У меня хорошие отношения с Глебом. Мне бы хотелось, чтобы он отобрался. Он, скорее всего, до последнего верил, поскольку были ещё спринтерские дистанции, хотя и не отборочные. А их отменили из-за коронавируса. Среди других ребят у нас есть универсалы — Большунов, Устюгов, Терентьев, которые бегают и спринтерские дистанции, и дистанционные», — сказал Легков в интервью «Спорт-Экспрессу».

Место Ретивых в команде занял Терентьев, который одержал победу на первом этапе КМ в финской Руке.

Как рассказал тренер национальной команды Егор Сорин, вплоть до «Тур де Ски» под последним номером проходил в сборную Денис Спицов. Однако во время многодневки он выглядел очень неплохо, заняв второе место в заключительном масс-старте, и заслуженно стал четвёртым в общем зачёте.

«Хорошо, что на «Тур де Ски» Денис доказал свой класс. После этапа КМ в Давосе он проходил в состав, но последим номером, а на многодневке проявил себя в полной красе, показал, на что способен», — отметил специалист.

В свою очередь, серебряный призёр ОИ-2010 Александр Панжинский положительно оценил состав мужской команды. По его мнению, такой выбор был ожидаем по ходу сезона.

«Каждый из восьми ребят может показать хороший результат в Пекине. Это лыжники, которые с первых этапов КМ демонстрировали высокие результаты. Из тех, кто пытался пробиться и не сумел, — это Андрей Мельниченко. А так, кроме Устюгова, все были участниками «Тур де Ски»», — отметил Панжинский.

Степанова летом не верила, что поедет в Пекин

Женская восьмёрка на Игры выглядит следующим образом: Юлия Ступак, Вероника Степанова, Татьяна Сорина, Наталья Непряева, Христина Мацокина, Анастасия Рыгалина, Мария Истомина, Лилия Васильева. Не отобралась в команду серебряный призёр чемпионата мира прошлого года Яна Кирпиченко. Как объяснила Вяльбе, она сейчас плохо выглядит на лыжне.

«Истомина и Мацокина включены в состав решением тренерского штаба. Что касается Яны, у неё была возможность в очной ставке побороться с Васильевой, мы обсуждали её кандидатуру с тренерами, даже готовы были учесть гонку, которая не шла в критериях отбора, но спортсменка совсем плохо выглядит», — призналась глава ФЛГР.

Если состав мужской команды выглядит более ровным, то в женской выделяются четыре лидера: Ступак, Сорина, Непряева и Степанова. Поэтому, по мнению Панжинского, есть вероятность, что кто-то из восьми девушек окажется в роли запасной и не выйдет на старт в Пекине.

«У них всё не так стабильно. Есть четыре лидера. А остальные пока что не могут ярко выступить. Но, уверен, они помогут команде. Каждая получит прекрасный опыт выступления на Олимпиаде. Надеюсь, у них появится шанс выйти на старт, всё-таки в каждой гонке на дистанцию допускаются четыре человека. Есть вероятность, что кто-то из девушек съездит на Игры в роли запасной и не выйдет на старт», — считает олимпийский чемпион.

Интересно, что Степанова, которая в текущем сезоне завоевала золотые медали в эстафете на этапе КМ в норвежском Лиллехаммере, ещё летом не верила в возможность поездки в Пекин. В этом она призналась на своей странице в Instagram.

«Быть выбранной для участия в Олимпиаде — невероятное чувство. Ещё летом не верила — как раз на фото тот момент, когда впервые задумалась об Олимпиаде всерьёз. Спасибо тренерам и не только им — всем, кто вёл, настраивал и помогал. Спасибо всем ребятам и девочкам в команде — у нас индивидуальный вид спорта, но на тренировках мы стараемся друг другу помогать! Спасибо родной Камчатке за всю помощь и поддержку! Спасибо Вяльбе за доверие! Обещаю показать всё, что умею, на пекинской лыжне», — написала девушка.

Боевой состав, но могут быть проблемы с подготовкой

Высоко оценил состав национальной команды и вице-президент ФЛГР Сергей Крянин. По его мнению, лыжники, которые поедут на Олимпиаду, готовы бороться за золотые награды.

«Есть кто-то сильнее, кто-то слабее. Решение, кто побежит, объявят перед гонками, поскольку допускаться будут четыре человека. Боевой состав, нацеленный на золото и медали. А там как повезёт. Второй — это первый из проигравших», — отметил специалист.

По мнению комментатора Дмитрия Губерниева, ростер на ОИ подобран хороший, но главная проблема коллектива заключается на сегодняшний день в подготовке к Играм. Сложности могут возникнуть из-за отмены последних этапов КМ и несбалансированного календаря.

«Если говорить и про ребят, и про девчонок, то состав отличный, боевой. Вопрос только в том, что у нас на Олимпиаде люди первый раз в сезоне побегут 50 и 30 км. КМ превратился в масс-старты и спринтерские гонки, что очень странно. Например, в биатлоне индивидуалка пройдёт третий раз. В лыжах календарь чудовищный, а ещё коронавирус вмешался. Федерация тоже не может организовать соревнования, как в биатлоне. Будут трудности, но не только у нашей сборной», — считает Губерниев.

В свою очередь, Легков также отметил, что теперь многое находится в руках тренерского штаба, поскольку подготовку лыжников к Играм необходимо корректировать.

«Отмена этапов на ком-то скажется, а на ком-то — нет. Зависит от тренировочного плана каждого спортсмена. На тех, кто выступал на «Тур де Ски», повлияет в меньшей степени. А вот для ребят, которые пропускали многодневку, но попали в олимпийскую сборную, было бы очень классно выступить на международном старте. С ними будет сложнее. Надо теперь как-то корректировать этот момент. Тренеры и сами всё понимают», — признался Легков.

Как рассказал Сорин, пока планы команды не сильно поменялись, однако из-за отмены этапов КМ придётся искать возможность провести контрольные старты или участвовать в других, не отменённых FIS соревнованиях.

«Будем готовиться так же, как и планировали. Проводим сбор в условиях среднегорья в Италии. Группа Бородавко находится на такой же высоте в 30 км от нас. Единственное, мы теперь не поедем на этапы КМ, будем соревноваться где-то рядом, искать возможность проводить какие-то контрольные старты или соревнования FIS», — отметил тренер.