Взлёт Спицова, падение Якимушкина и победа Клебо над Большуновым: многодневка «Тур де Ски» завершилась без сюрпризов

Александр Большунов остался на втором месте после заключительного этапа «Тур де Ски». Ему не удалось отыграть две минуты у норвежца Йоханнеса Клебо во время масс-старта на 10 км с восхождением на Альпе Чермис. Денис Спицов стал серебряным призёром гонки и поднялся на итоговую четвёртую позицию, уступив всего лишь семь секунд финну Ийво Нисканену. Иван Якимушкин из-за падения не смог включиться в борьбу за медали.

Месяц до начала зимних Олимпийских игр в Пекине лыжникам выпало отмечать на итальянской горе Альпе Чермис, где традиционно завершается «Тур де Ски». Первыми её успели покорить девушки, после чего Наталья Непряева первой из российских спортсменов стала обладательницей «Хрустальной пирамиды». Спустя три часа пройти по горнолыжной трассе должны были уже мужчины.

Интрига в споре за титул перед забегом на 10 км была чуть живой. Норвежец Йоханнес Клебо после пяти этапов заработал себе ровно две минуты преимущества над победителем двух прошлых розыгрышей Александром Большуновым. Какой бы крутой ни были гора, лидеру Кубка мира этого должно было хватить сполна.

При прошлом формате с гонкой преследования вместо масс-старта ещё можно было говорить о какой-то борьбе. Бегать в одиночестве Клебо не очень комфортно, в то время как Большунов как раз умеет это делать. Двухминутное отставание стало бы для него отличным стимулом, чтобы стремительно броситься на покорение Альпе Чермис. Тогда бы судить о победителе гонки не стоило вплоть до самого финиша.

Но старт с общего места для Клебо был отличной подстраховкой. Он мог отсидеться за спинами соперников на протяжении всей дистанции. Даже если бы они были против, норвежцу всегда подставил бы плечо кто-то из соотечественников. Пытаться отыграть в такой ситуации две минуты для Большунова было немыслимо.

Впрочем, россиянину ещё нужно было подумать над тем, как самому сохранить второе место в общем зачёте. Перед восхождением на Альпе Чермис около минуты ему проигрывали финн Ийво Нисканен и норвежцы Эрик Вальнес и Поль Голберг. И хотя первый является специалистом классического хода, а второй — ярко выраженным спринтером, от всех троих можно было ожидать сюрприза. Как и от Ивана Якимушкина и Дениса Спицова — два россиянина, занимавшие шестое и седьмое места в общем зачёте, могли справедливо считаться претендентами на финальную тройку «Тур де Ски».

Равнинная часть гонки должна была пройти спокойно, но без инцидентов не обошлось. Пока пелотон подбирался к подножию, итальянец Франческо де Фабиани споткнулся на небольшой ямке. Бежавший сзади Якимушкин врезался в него и вылетел с трассы. Хотя темп группы был невысоким, а трасса подтаяла и стала менее быстрой, чем у девушек, россиянин в борьбу уже не вернулся. Для него подъём на Альпе Чермис закончился, так толком и не начавшись.

Спицов же твёрдо решил сражаться за призовое место в общем зачёте. Он всё время держался в группе лидеров вместе с Клебо, Большуновым и Нисканеном. Вальнес и Голберг отказались штурмовать гору, но их место занял Сюр Рёте, у которого были и победа, и подиумы в Валь-ди-Фьемме. Именно он и возглавил гонку, когда началась её самая интересная часть. Поддержать темп норвежца смог только Спицов, и они вдвоём оторвались от основной группы.

Россиянину играть в догонялки с Рёте не имело смысла. Ему нужно было только продержаться до финиша и надеяться на то, что Нисканен в какой-то момент надломится. Каким бы соблазнительным ни было первое место, Спицов всё же не стал испытывать судьбу. На последний рывок сил ему не хватило, и он завершил гонку вторым. Третьим дистанцию преодолел немец Фридрих Мох, зацепившийся за группу преследователей.

Клебо занял пятое место, а спустя три секунды после него финишную черту пересёк Большунов. В их личной дуэли победу снова отпраздновал норвежец, что принесло ему второй титул на «Тур де Ски». Российский лыжник отметил, что побороться за первое место было возможно, но для этого не было необходимых условий.

«Две минуты можно было отыграть. Но не с таким моим состоянием и не с таким Йоханнесом, который в такой отличной форме. Думаю, ему можно просто перестать тренироваться, поехать на Олимпийские игры и брать своё. Форма у него настолько хорошая, что он обыгрывает нас в каждой гонке. Очень сложно пока что-то делать с ним. Какая у меня будет форма в Пекине? Увидим через месяц. Я согласен с тем, что лучше взять своё на Олимпиаде. Ждать осталось недолго. Через месяц посмотрим, кто на что способен на самом деле», — сказал Большунов «Матч ТВ».

Нисканен довольно заметно отстал от лидеров и выпал даже из первой десятки, которую в итоге замкнул Артём Мальцев. Финн занял 12-е место, но в общем зачёте выиграл у Спицова всего лишь семь секунд. Большунов стал единственным российским призёром «Тур де Ски» в этом году. В первой шестёрке также оказался Якимушкин, на чьи позиции в финальной классификации больше никто не покусился.

До Олимпийских игр в Пекине лыжников ждут ещё два этапа Кубка мира. Через десять дней они вновь соберутся во французском Ле-Руссе, чтобы разыграть медали в спринте, гонке с раздельного старта и гонке преследования, а спустя неделю пройдёт последний перед отъездом в Китай этап в словенской Планице.