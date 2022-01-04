Большунов выиграл серебро многодневки «Тур де Ски»

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Норвежец Йоханнес Клебо стал победителем общего зачёта многодневной лыжной гонки «Тур де Ски».
Большунов выиграл серебро многодневки «Тур де Ски»
  • © Johanna Lundberg/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

Россиянин Александр Большунов занял второе место.

25-летний российский лыжник по итогам шести этапов уступил победителю 2 минуты 3,2 секунды. Третье место занял Ийво Нисканен (+3.14,5) из Финляндии.

Остальные россияне расположились в следующем порядке: Денис Спицов (4-й), Иван Якимушкин (6-й), Алексей Червоткин (13-й), Артём Мальцев (16-й), Илья Семиков (17-й), Андрей Мельниченко (23-й), Глеб Ретивых (41-й).

Клебо во второй раз в карьере стал победителем общего зачёта многодневки «Тур де Ски».

4 января в заключительном шестом этапе в Валь-ди-Фьемме (Италия) прошёл масс-старт на 10 км свободным стилем.

Ранее российский комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал новый формат лыжной многодневной гонки «Тур де Ски» в 2022 году.

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