Губерниев: формат «Тур де Ски» видится мне очень странным
- РИА Новости
«Формат нынешнего «Тур де Ски» видится мне очень странным. Международная федерация ничего не делает, чтобы лыжи вышли на новый уровень», — цитирует Губерниева «Чемпионат».
По мнению комментатора, совершенно неприемлемо проводить соревнования исключительно из спринтерских гонок и масс-стартов без скиатлонов и гонок преследования, поскольку теряется зрелищность и привлекательность соревнований.
Губерниев назвал сельской организацию лыжных гонок по сравнению с соревнованиями по биатлону.
Напомним, Наталья Непряева 4 января впервые в карьере выиграла «Тур де Ски».
Ранее старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о победе Непряевой в «Тур де Ски».