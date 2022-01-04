Губерниев: формат «Тур де Ски» видится мне очень странным

Российский комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал новый формат лыжной многодневной гонки «Тур де Ски» в 2022 году.

«Формат нынешнего «Тур де Ски» видится мне очень странным. Международная федерация ничего не делает, чтобы лыжи вышли на новый уровень», — цитирует Губерниева «Чемпионат».

По мнению комментатора, совершенно неприемлемо проводить соревнования исключительно из спринтерских гонок и масс-стартов без скиатлонов и гонок преследования, поскольку теряется зрелищность и привлекательность соревнований.

Губерниев назвал сельской организацию лыжных гонок по сравнению с соревнованиями по биатлону.

Напомним, Наталья Непряева 4 января впервые в карьере выиграла «Тур де Ски».

Ранее старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о победе Непряевой в «Тур де Ски».