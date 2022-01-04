Бородавко — о победе Непряевой в «Тур де Ски»: Наталья чётко идёт к главной цели
- РИА Новости
«Эта победа говорит о том, что она чётко идёт к поставленной цели. Выиграть «Тур» — это престижно», — цитирует Бородавко ТАСС.
Тренер признался, что испытывает моральное удовлетворение от успехов Непряевой в сезоне-2021/22. Бородавко также подчеркнул, что российская лыжница во время «Тура» провела несколько великолепных гонок. Непряева в техническом и тактическом плане их выстроила очень грамотно.
«Основной прицел — на Олимпийские игры, чтобы пик формы пришёлся на февраль», — добавил Бородавко.
Непряева 4 января в итальянском Валь-ди-Фьемме в финальной гонке стала четвёртой, что позволило ей остаться лидером личного зачёта по итогам «Тур де Ски». Её итоговый отрыв от второго места составил 46,7 секунды.
26-летняя лыжница из Твери впервые в карьере выиграла «Тур де Ски».
Игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине.
Ранее Непряева поделилась эмоциями от своей победы в общем зачёте «Тур де Ски».