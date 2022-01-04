Бородавко — о победе Непряевой в «Тур де Ски»: Наталья чётко идёт к главной цели

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о победе Натальи Непряевой в многодневке «Тур де Ски».

«Эта победа говорит о том, что она чётко идёт к поставленной цели. Выиграть «Тур» — это престижно», — цитирует Бородавко ТАСС.

Тренер признался, что испытывает моральное удовлетворение от успехов Непряевой в сезоне-2021/22. Бородавко также подчеркнул, что российская лыжница во время «Тура» провела несколько великолепных гонок. Непряева в техническом и тактическом плане их выстроила очень грамотно.

«Основной прицел — на Олимпийские игры, чтобы пик формы пришёлся на февраль», — добавил Бородавко.

Непряева 4 января в итальянском Валь-ди-Фьемме в финальной гонке стала четвёртой, что позволило ей остаться лидером личного зачёта по итогам «Тур де Ски». Её итоговый отрыв от второго места составил 46,7 секунды.

26-летняя лыжница из Твери впервые в карьере выиграла «Тур де Ски».

Игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине.

Ранее Непряева поделилась эмоциями от своей победы в общем зачёте «Тур де Ски».