«Месяц без стартов — тяжко»: как российские лыжники готовятся к Олимпиаде после отмены этапов Кубка мира

Сергей Устюгов, Татьяна Сорина и Анастасия Рыгалина выступили в «разделке» на 10 км классическим стилем в рамках марафонской серии Visma Ski Classics. Вероника Степанова провела занятие с двукратным олимпийским чемпионом Петтером Нортугом, а тренер национальной команды Юрий Бородавко рассказал, что Наталья Непряева и Александр Большунов не будут принимать участие в официальных стартах до Олимпиады. Как российские лыжники готовятся к Играм-2022 в Пекине после отмены двух этапов Кубка мира — в материале RT.

Представители лыжных гонок оказались в непростой ситуации перед Олимпиадой. Из-за отмены двух этапов Кубка мира во Франции и Словении спортсмены остались без соревновательной практики и возможности контролировать процесс подготовки к главному старту четырёхлетия. Поэтому тренеры национальных команд теперь ищут другие турниры, в которых можно принять участие. В прошедшие выходные трое россиян, в частности, выступили на Visma Ski Classics.

Биатлон рядом с Планицей

Многие лыжники до сих пор не понимают, почему был отменён этап КМ в Словении. Так, россиянка Вероника Степанова обратила внимание своих подписчиков в Instagram, что в стране продолжается проведение турниров по другим видам спорта, например по биатлону. «Попутно: весьма расстроена из-за отмены этапа Кубка мира в Планице. В 50 км оттуда, в Поклюке, сегодня спокойно и уверенно начался этап IBU Junior Cup. Значит, при желании вполне можно было провести и этап Кубка мира по лыжным гонкам?» — написала спортсменка.

Однако в Ассоциации лыжного спорта Словении подчеркнули, что юниорские соревнования по биатлону и этап Кубка мира по лыжным гонкам — совершенно разные по уровню события. Для подготовки площадки в Планице было бы задействовано значительно большее число людей.

«Эти два турнира нельзя сравнивать. Над организацией соревнований в Планице и созданием телевизионного сигнала работали бы более 1 тыс. человек, а отъезд команд в Пекин должен был состояться через четыре дня после их окончания. Если бы кто-то заразился, то ему пришлось бы остаться в Словении на десять дней. В нынешней эпидемиологической ситуации стопроцентная безопасность не может быть гарантирована. Непривитые люди рано или поздно заразятся из-за высокой степени вирулентности вируса и рискованных контактов, которые приведут к карантину большого числа других людей, в том числе иностранных спортсменов», — приводит текст заявления ТАСС.

По словам президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе, отмена этапов Кубка мира негативно отразится на подготовке всех сборных к Олимпийским играм.

«Да, это обидно, нехорошо, но в такой ситуации оказались все. Давайте не будем на этом спекулировать. Каждая страна находит выходы из ситуации и тренируется с учётом того, что этих стартов нет», — сказала Вяльбе в эфире «Матч ТВ».

Марафонцы обыграли олимпийцев

Сборная России по лыжным гонкам после «Тур де Ски» отправилась на сбор в условиях среднегорья в Италию, разделившись на две группы. Тренер Маркус Крамер решил воспользоваться случаем и заявить своих подопечных на Visma Ski Classics. Одна из гонок серии La Venosta Time Trial как раз была запланирована на 15 января в долине Валлелунга. Правда, из-за отсутствия снега организаторам пришлось существенно изменить формат проведения этапа: вместо масс-старта на 75 км лыжников ждала классическая «разделка» на 10 км в гору. Гонка такого формата в марафонской серии проходила впервые в истории.

Выступить в «зимней классике» изъявили желание шесть россиян из олимпийской команды. Однако далеко не всем в итоге удалось выйти на старт, поскольку участие в этой гонке было возможно только в составе марафонских команд. Сергей Устюгов и Татьяна Сорина вошли в Team Futura Alta Quota Trentino, а Анастасия Рыгалина — в Russian Winter Team. Для Юлии Ступак, Христины Мацокиной и Артёма Мальцева тренерский штаб так и не смог найти подходящий коллектив.

Впрочем, высоких результатов в гонке показать представителям олимпийской сборной не удалось. Лучшей из тройки оказалась Рыгалина. Она заняла седьмое место и после финиша сравнила дистанцию с подъёмом на Альпе-Чермис.

«Я, наверное, сегодня как раз испытала те самые чувства, как на горном этапе «Тур де Ски». Потому что здесь тоже был финишный подъём, который ты бежишь, когда ноги уже отказывают. Стараешься, но высота — дыхания не хватает. Было нелегко», — призналась спортсменка.

Рассуждая о своём физическом состоянии, Рыгалина отметила, что пока находится не в той форме, которая нужна на Олимпийских играх в Пекине.

Осталась недовольна гонкой Татьяна Сорина. Серебряный призёр чемпионата мира пришла к финишу десятой, не сумев справиться с выбранным темпом.

«Я думала, что эта дистанция очень удобная для меня. Но было очень тяжело. Может, это из-за того, что не подвелись к этой гонке и старт был в гору. Наверное, немного с темпом перебрала. Первый раз бегу на данной трассе и вообще впервые участвую в таком формате. Эта дистанция, наверное, сложна тем, что она проходит на большой высоте, финиш на высоте 2 тыс. м», — сказала спортсменка.

Обойти представительниц олимпийской сборной смогла Ольга Царёва. Неоднократная чемпионка страны, выступающая на Ski Classics за Russian Winter Team, заняла четвёртое место.

У Сергея Устюгова на разминке перед стартом произошёл неприятный инцидент. Он сломал палку, и на старт пришлось выйти с другой парой, менее удобной, как он затем признался. Возможно, именно этим объясняется не самый высокий результат спортсмена — 39-е место. Впрочем, лыжник остался доволен тем, что смог наконец посоревноваться. В отличие от партнёров по команде, он пропускал «Тур де Ски» и последний раз выходил на старт официальных соревнований ещё в прошлом году.

«Хорошо позанимались. Не могу сказать, что для меня гонка сложилась удачно. Воспринимаю её как тренировку. Дальше возвращаемся на сбор и затем уже отправимся в Пекин. Возможно, будут ещё контрольные старты. Для меня тренироваться очень тяжело, уже устал. Хочется наконец начать гоняться. Месяц без стартов — тяжко», — рассказал Сергей.

Почти на две минуты обошёл Устюгова и занял третье место в «разделке» Ермил Вокуев. Как признался уроженец Республики Коми, для него стало дополнительной мотивацией соперничество с представителями олимпийской команды.

«Хотелось показать свою силу. Доказать, что мы тоже не слабые. Хотя и не выступаем в Кубке мира», — отметил россиянин.

Однако далеко не все лыжники, как Устюгов, стремятся на сборах соревноваться. Так, Степанова призналась, что вместе со своими тренерами не видела смысла принимать участие в La Venosta Time Trial. Вместо этого спортсменка провела тренировку с Петтером Нортугом. Двукратный олимпийский чемпион поделился своими самыми яркими жестами, которые раньше показывал на финише. «Она может быть опасной на Олимпиаде. Даже ещё более опасной после такого», — написал норвежец в своём Instagram, комментируя тренировку.

Лидеры национальной команды Александр Большунов и Наталья Непряева, которые проводят сбор в Тоблахе, также пока не принимали участия в гонках. Как рассказал тренер национальной команды Юрий Бородавко, участие в официальных стартах у лыжников пока не запланировано.

«До вылета в Пекин никаких официальных турниров пока не планируется. Контрольные тренировки будут, но соревнований нет», — приводит слова специалиста ТАСС.

Сборная России по лыжным гонкам вылетит на Олимпиаду в Пекин 29 января прямым рейсом из Милана.