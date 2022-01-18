Легков: по-спортивному жалко Ретивых, что не вошёл в состав олимпийской сборной России
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«Думаю, он до последнего верил, потому что ещё были спринтерские дистанции, хоть и не отборочные. А их все отменили из-за коронавируса. Так что по-спортивному жалко Глеба», — цитирует Легкова «Известия».
Он отметил, что хорошо общается со спортсменом. Ему бы хотелось, чтобы Ретивых отобрался в состав команды. При этом Легков добавил, что решение принимает только Елена Вяльбе.
На Олимпийских играх выступят Александр Большунов, Артём Мальцев, Илья Семиков, Денис Спицов, Александр Терентьев, Сергей Устюгов, Алексей Червоткин и Иван Якимушкин.
Ранее Крамер оценил готовность Большунова к ОИ-2022 в Пекине.