Легков: по-спортивному жалко Ретивых, что не вошёл в состав олимпийской сборной России

Спортивный комментатор и олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков отреагировал на непопадание Глеба Ретивых в состав олимпийской сборной России.

«Думаю, он до последнего верил, потому что ещё были спринтерские дистанции, хоть и не отборочные. А их все отменили из-за коронавируса. Так что по-спортивному жалко Глеба», — цитирует Легкова «Известия».

Он отметил, что хорошо общается со спортсменом. Ему бы хотелось, чтобы Ретивых отобрался в состав команды. При этом Легков добавил, что решение принимает только Елена Вяльбе.

На Олимпийских играх выступят Александр Большунов, Артём Мальцев, Илья Семиков, Денис Спицов, Александр Терентьев, Сергей Устюгов, Алексей Червоткин и Иван Якимушкин.

Ранее Крамер оценил готовность Большунова к ОИ-2022 в Пекине.