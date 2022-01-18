«Локомотив» сыграет с чешскими клубами на сборе в Марбелье

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Московский «Локомотив» назвал клубы, с которыми проведёт товарищеские матчи на тренировочном сборе в испанской Марбелье.
«Локомотив» сыграет с чешскими клубами на сборе в Марбелье
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Железнодорожники сыграют с «Яблонцем» (22 января) и «Спартой» (26 января), сообщает пресс-служба столичного клуба.

«Локомотив» (28 очков) по итогам 18 туров занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Лидирует в чемпионате петербургский «Зенит» (38).

Ранее спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн отреагировал на информацию, что три футболиста команды сдали положительные тесты на коронавирус.

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