«Локомотив» сыграет с чешскими клубами на сборе в Марбелье
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Железнодорожники сыграют с «Яблонцем» (22 января) и «Спартой» (26 января), сообщает пресс-служба столичного клуба.
«Локомотив» (28 очков) по итогам 18 туров занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Лидирует в чемпионате петербургский «Зенит» (38).
Ранее спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн отреагировал на информацию, что три футболиста команды сдали положительные тесты на коронавирус.
💥 Первыми соперниками «Локомотива» на РЖД Тренировочных Сборах, проходящих городе Марбелья (Испания), станут два чешских клуба из высшего дивизиона— «Локомотив» (@fclokomotiv) January 18, 2022
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