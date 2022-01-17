Цорн опроверг слухи о трёх положительных тестах на коронавирус в «Локомотиве»

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Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн отреагировал на информацию о том, что три футболиста команды сдали положительные тесты на коронавирус.
Цорн опроверг слухи о трёх положительных тестах на коронавирус в «Локомотиве»
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Нет, это не так», — приводит слова Цорна «Матч ТВ».

До этого в СМИ появилась информация, что в «Локомотиве» коронавирусом заболели хавбеки Даниил Куликов и Сергей Бабкин, а также защитник Тин Едвай.

17 января команда отправилась на тренировочный сбор в Испанию.

После 18 туров «Локомотив», набравший 28 очков, занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее Цорн ответил на слова Зе Луиша о том, что «Локомотив» должен быть реорганизован.

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