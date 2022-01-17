Цорн опроверг слухи о трёх положительных тестах на коронавирус в «Локомотиве»
- globallookpress.com
- © Stupnikov Alexander/spartak.com
«Нет, это не так», — приводит слова Цорна «Матч ТВ».
До этого в СМИ появилась информация, что в «Локомотиве» коронавирусом заболели хавбеки Даниил Куликов и Сергей Бабкин, а также защитник Тин Едвай.
17 января команда отправилась на тренировочный сбор в Испанию.
После 18 туров «Локомотив», набравший 28 очков, занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России.
Ранее Цорн ответил на слова Зе Луиша о том, что «Локомотив» должен быть реорганизован.