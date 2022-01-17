Цорн ответил на слова Зе Луиша, что «Локомотив» должен быть реорганизован

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Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн ответил на предложение бывшего форварда железнодорожников Зе Луиша о том, что нужно реорганизовать московский клуб.
Цорн ответил на слова Зе Луиша, что «Локомотив» должен быть реорганизован
  • ©Denis Doyle/Getty Images

«Не думаю что Зе, находившийся с сентября 2021 года на лечении в Голландии и Португалии, может оценить всё, что произошло тут с того времени», — цитирует Цорна «Чемпионат».

Напомним, что 13 января «Локомотив» прекратил сотрудничество с Зе Луишем. В текущем сезоне футболист провёл три матча за железнодорожников, но не отметился результативными действиями. Позже форвард выступил с критикой в адрес клуба и предложил реорганизовать его.

Ранее Цорн заявил, что высказывания Зе Луиша не соответствуют действительности.

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