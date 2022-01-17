Цорн ответил на слова Зе Луиша, что «Локомотив» должен быть реорганизован
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«Не думаю что Зе, находившийся с сентября 2021 года на лечении в Голландии и Португалии, может оценить всё, что произошло тут с того времени», — цитирует Цорна «Чемпионат».
Напомним, что 13 января «Локомотив» прекратил сотрудничество с Зе Луишем. В текущем сезоне футболист провёл три матча за железнодорожников, но не отметился результативными действиями. Позже форвард выступил с критикой в адрес клуба и предложил реорганизовать его.
Ранее Цорн заявил, что высказывания Зе Луиша не соответствуют действительности.