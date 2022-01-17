Цорн заявил, что высказывания Зе Луиша не соответствуют действительности

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн прокомментировал слова бывшего форварда команды Зе Луиша об обстоятельствах ухода из московского клуба.

«Я очень удивился высказываниям Зе Луиша — они не соответствуют действительности. Лично я против него как человека ничего не имею, однако у нас есть ответственность перед клубом. Держать настолько высокооплачиваемого легионера с такой предысторией травм — это безответственно. Наверняка Зе Луиш обижен и давал интервью на эмоциях. Могу лишь подчеркнуть, что клуб максимально профессионально подошёл к лечению и его восстановлению. Это более детально может прокомментировать и подтвердить наш директор по медицине и развитию Хорхе Иван, который занимался восстановлением Зе, держа контакт с ним и его агентом по этой теме», — приводит слова Цорна «Чемпионат».

Московский клуб объявил о досрочном расторжении контракта с 30-летним форвардом 13 января. В составе «Локомотива» футболист выступал с октября 2020 года. За это время нападающий провёл 15 матчей и забил один мяч.

Ранее Зе Луиш заявил, что Цорн приведёт «Локомотив» к такому же финалу, как в «Спартаке».