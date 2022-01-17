Цорн заявил, что высказывания Зе Луиша не соответствуют действительности

Короткая ссылка
Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн прокомментировал слова бывшего форварда команды Зе Луиша об обстоятельствах ухода из московского клуба.
Цорн заявил, что высказывания Зе Луиша не соответствуют действительности
  • РИА Новости

«Я очень удивился высказываниям Зе Луиша — они не соответствуют действительности. Лично я против него как человека ничего не имею, однако у нас есть ответственность перед клубом. Держать настолько высокооплачиваемого легионера с такой предысторией травм — это безответственно. Наверняка Зе Луиш обижен и давал интервью на эмоциях. Могу лишь подчеркнуть, что клуб максимально профессионально подошёл к лечению и его восстановлению. Это более детально может прокомментировать и подтвердить наш директор по медицине и развитию Хорхе Иван, который занимался восстановлением Зе, держа контакт с ним и его агентом по этой теме», — приводит слова Цорна «Чемпионат». 

Московский клуб объявил о досрочном расторжении контракта с 30-летним форвардом 13 января. В составе «Локомотива» футболист выступал с октября 2020 года. За это время нападающий провёл 15 матчей и забил один мяч.

Ранее Зе Луиш заявил, что Цорн приведёт «Локомотив» к такому же финалу, как в «Спартаке». 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить