Зе Луиш заявил, что Цорн приведёт «Локомотив» к такому же финалу, как в «Спартаке»

Короткая ссылка
Бывший нападающий московского «Локомотива» Зе Луиш раскритиковал генерального директора клуба Томаса Цорна.
Зе Луиш заявил, что Цорн приведёт «Локомотив» к такому же финалу, как в «Спартаке»
  • © официальный сайт ФК «Локомотив»

«Скажу искренне — действительно от сердца: я не верю в методы, которые сейчас используют в «Локомотиве». То, что Цорн делает в «Локомотиве», он уже сделал в «Спартаке». Финал будет такой же», — цитирует Зе Луиша «Чемпионат».

Он добавил, что Цорн недолюбливает его как игрока. Футболист также заявил, что «Локомотив» должен быть реорганизован.

Напомним, что 13 января «Локомотив» прекратил сотрудничество с Зе Луишем. В текущем сезоне футболист провёл три матча за железнодорожников, но не отметился результативными действиями.

Ранее Зе Луиш высказался о своём уходе из «Локомотива».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить