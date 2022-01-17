Зе Луиш заявил, что Цорн приведёт «Локомотив» к такому же финалу, как в «Спартаке»
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«Скажу искренне — действительно от сердца: я не верю в методы, которые сейчас используют в «Локомотиве». То, что Цорн делает в «Локомотиве», он уже сделал в «Спартаке». Финал будет такой же», — цитирует Зе Луиша «Чемпионат».
Он добавил, что Цорн недолюбливает его как игрока. Футболист также заявил, что «Локомотив» должен быть реорганизован.
Напомним, что 13 января «Локомотив» прекратил сотрудничество с Зе Луишем. В текущем сезоне футболист провёл три матча за железнодорожников, но не отметился результативными действиями.
Ранее Зе Луиш высказался о своём уходе из «Локомотива».