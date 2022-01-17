Зе Луиш: когда «Локомотив» убрал меня из заявки, это был шок

Бывший нападающий московского «Локомотива» Зе Луиш высказался о своём уходе из столичной команды.

«Когда «Локомотив» убрал меня из заявки, это был шок. Всё было сделано за моей спиной. Меня отправили в Нидерланды на восстановление. Мне не нравилось лечение, которое предоставлял клуб», — цитирует Зе Луиша «Чемпионат».

Он добавил, что хотел бы пройти восстановление в Португалии, а не в Нидерландах. Он также отметил, что ему врали о сроках восстановления, футболист был готов играть в середине октября 2021 года.

13 января «Локомотив» прекратил сотрудничество с 30-летним нападающим команды Зе Луишем. В текущем сезоне футболист провёл три матча за железнодорожников, но не отметился результативными действиями.

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