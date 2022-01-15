Устюгов занял 39-е место в классической разделке на Ski Classics
- РИА Новости
Победу одержал норвежский лыжник Тор Асле Йердален. Следом финишировал его соотечественник Мартин Лёвстрём Нюэнгет. Лучший из россиян — Ермил Вокуев — стал третьим.
Восьмое место занял Александр Гребенько, замкнул десятку лучших Евгений Белов. Алексей Шемякин —18-й, Максим Вылегжанин — 20-й. Устюгов финишировал на 39-й позиции.
Напомним, что Сергей Устюгов вошёл в состав сборной России на Олимпийские игры 2022 года в Пекине.
Ранее Сорина заняла десятое место в классической разделке на Ski Classics.