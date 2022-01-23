Власти КНР выявили 72 больных коронавирусом среди прибывших на Олимпиаду в Пекин
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Об этом сообщает пресс-служба Олимпиады.
На данный момент в Пекин прибыли 2586 членов делегаций, из них 171 человек является спортсменом или официальным лицом и 2415 — «представители других заинтересованных сторон».
В российскую делегацию вместе со спортсменами вошли 509 человек.
Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля.
Ранее сообщалось, что представители ОКР успешно прошли тесты на коронавирус в Пекине.