Власти КНР выявили 72 больных коронавирусом среди прибывших на Олимпиаду в Пекин

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В оргкомитете зимней Олимпиады 2022 года в Пекине сообщили о 72 инфицированных коронавирусом среди членов прибывших иностранных делегаций в столицу Китая.
Власти КНР выявили 72 больных коронавирусом среди прибывших на Олимпиаду в Пекин
  • ©Fu Tian/China News Service
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает пресс-служба Олимпиады.

На данный момент в Пекин прибыли 2586 членов делегаций, из них 171 человек является спортсменом или официальным лицом и 2415 — «представители других заинтересованных сторон». 

В российскую делегацию вместе со спортсменами вошли 509 человек.

Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля.

Ранее сообщалось, что представители ОКР успешно прошли тесты на коронавирус в Пекине. 

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