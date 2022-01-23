Российские фигуристы перед вылетом на Игры будут тестироваться на коронавирус ежедневно
- РИА Новости
«Тестирование на COVID-19 всех, кто попадает в «пузырь» сбора, осуществляется сразу после прилёта в Красноярск и далее в ежедневном режиме», — цитирует Когана ТАСС.
Игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля. Фигуристы разыграют пять комплектов наград: в командных соревнованиях, мужском и женском одиночном катании, в парном катании, а также в танцах на льду.
Российская команда вылетит в Пекин из Красноярска 1 февраля.
Ранее сообщалось, что Андрей Мозалёв отправился на финальный перед Играми-2022 сбор.