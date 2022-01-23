Российские фигуристы перед вылетом на Игры будут тестироваться на коронавирус ежедневно

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Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган раскрыл детали подготовки национальной сборной перед вылетом на Олимпиаду в условиях пандемии.
Российские фигуристы перед вылетом на Игры будут тестироваться на коронавирус ежедневно
  • РИА Новости

«Тестирование на COVID-19 всех, кто попадает в «пузырь» сбора, осуществляется сразу после прилёта в Красноярск и далее в ежедневном режиме», — цитирует Когана ТАСС.

Игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля. Фигуристы разыграют пять комплектов наград: в командных соревнованиях, мужском и женском одиночном катании, в парном катании, а также в танцах на льду.

Российская команда вылетит в Пекин из Красноярска 1 февраля.

Ранее сообщалось, что Андрей Мозалёв отправился на финальный перед Играми-2022 сбор.

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