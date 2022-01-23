Российские фигуристы перед вылетом на Игры будут тестироваться на коронавирус ежедневно

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган раскрыл детали подготовки национальной сборной перед вылетом на Олимпиаду в условиях пандемии.

«Тестирование на COVID-19 всех, кто попадает в «пузырь» сбора, осуществляется сразу после прилёта в Красноярск и далее в ежедневном режиме», — цитирует Когана ТАСС.

Игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля. Фигуристы разыграют пять комплектов наград: в командных соревнованиях, мужском и женском одиночном катании, в парном катании, а также в танцах на льду.

Российская команда вылетит в Пекин из Красноярска 1 февраля.

Ранее сообщалось, что Андрей Мозалёв отправился на финальный перед Играми-2022 сбор.