Мозалёв отправился на финальный перед Играми-2022 сбор

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Россиянин Андрей Мозалёв приступает к финальному этапу подготовки со сборной России по фигурному катанию к зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.
Мозалёв отправился на финальный перед Играми-2022 сбор
  • © Daniel MIHAILESCU
  • AFP

Мозалёв вместе с тренерами Кириллом Давыденко и Денисом Луниным отправились на предолимпийский сбор в Красноярск, сообщается в Instagram петербургского СШОР по фигурному катанию.

Напомним, что по сравнению с чемпионатом Европы изменения произошли в составе команды в мужском одиночном катании. В основной список попал Мозалёв, Евгений Семененко — запасной.

Игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля. Фигуристы разыграют пять комплектов наград: в командных соревнованиях, мужском и женском одиночном катании, в парном катании, а также в танцах на льду.

Ранее олимпийская чемпионка по прыжкам в воду и журналист RT Елена Вайцеховская отреагировала на то, что в основной состав олимпийской сборной России по фигурному катанию вошёл Мозалёв.

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