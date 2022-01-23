Резцова заверила, что подойдёт в боевой готовности к Играм-2022

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Российская биатлонистка Кристина Резцова рассказала о своей готовности к старту на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.
Резцова заверила, что подойдёт в боевой готовности к Играм-2022
  • РИА Новости

«Подхожу в боевой готовности к Олимпиаде. Буду обязательно бороться. Есть достаточно времени, чтобы успеть восстановиться и набрать форму к старту Игр. Есть представление, как построить тренировочный процесс. Главное — не перемудрить», — заявила Резцова в эфире телеканала «Матч ТВ».

25-летняя биатлонистка из Москвы 23 января заняла четвёртое место в масс-старте на седьмом этапе Кубка мира в итальянском Антхольце. Россиянка уступила победительнице соревнований — Доротее Вирер из Италии — 22,8 секунды.

Ранее сообщалось, что мужская сборная России завоевала серебряные медали в эстафетной гонке в Антхольце.

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