Резцова заверила, что подойдёт в боевой готовности к Играм-2022
- РИА Новости
«Подхожу в боевой готовности к Олимпиаде. Буду обязательно бороться. Есть достаточно времени, чтобы успеть восстановиться и набрать форму к старту Игр. Есть представление, как построить тренировочный процесс. Главное — не перемудрить», — заявила Резцова в эфире телеканала «Матч ТВ».
25-летняя биатлонистка из Москвы 23 января заняла четвёртое место в масс-старте на седьмом этапе Кубка мира в итальянском Антхольце. Россиянка уступила победительнице соревнований — Доротее Вирер из Италии — 22,8 секунды.
Ранее сообщалось, что мужская сборная России завоевала серебряные медали в эстафетной гонке в Антхольце.