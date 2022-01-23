Хованцев: мужская сборная России по биатлону готова к Олимпиаде

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев оценил шансы россиян на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

«Наша мужская сборная готова к Олимпиаде. Если Латыпов вернётся на свой уровень, у нас двое спортсменов способны бороться за индивидуальные медали — Логинов и Латыпов», — цитирует РИА Новости тренера.

Хованцев призвал болельщиков не впадать в эйфорию от серебра мужской сборной в эстафете на седьмом этапе Кубка мира в итальянском Антхольце, поскольку такое количество промахов на огневых рубежах соперники на Олимпиаде россиянам не простят.

Российские биатлонисты проиграли победителям эстафеты — сборной Норвегии — 1 минуту 57,2 секунды.

В составе российской команды в эстафете приняли участие Антон Бабиков, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

Ранее Логинов признался, что ему сложно даются этапы КМ на высокогорье.