Логинов признался, что ему сложно даются этапы КМ на высокогорье

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Россиянин Александр Логинов прокомментировал свою часть эстафетной гонки на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце.
Логинов признался, что ему сложно даются этапы КМ на высокогорье
  • РИА Новости

«Находимся уже шестой день в горах. Меня немного тормозило, это сказалось на стрельбе. Хочу извиниться за то, что провёл не лучший этап. Прекрасно понимаю, что кому-то легче в плане акклиматизации, а у кого-то по-другому», — заявил в эфире телеканала «Матч ТВ» 29-летний биатлонист из Саратова.

Ранее Антон Бабиков прокомментировал ситуацию с потерей палки во время эстафеты на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце.

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