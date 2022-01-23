Логинов признался, что ему сложно даются этапы КМ на высокогорье

Россиянин Александр Логинов прокомментировал свою часть эстафетной гонки на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце.

«Находимся уже шестой день в горах. Меня немного тормозило, это сказалось на стрельбе. Хочу извиниться за то, что провёл не лучший этап. Прекрасно понимаю, что кому-то легче в плане акклиматизации, а у кого-то по-другому», — заявил в эфире телеканала «Матч ТВ» 29-летний биатлонист из Саратова.

Ранее Антон Бабиков прокомментировал ситуацию с потерей палки во время эстафеты на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце.