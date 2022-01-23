Бабиков — о потере палки в эстафете на КМ в Антхольце: Рис случайно наступил

Антон Бабиков прокомментировал ситуацию с потерей палки во время эстафеты на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце.

«Роман Рис наступил. Думаю, он сделал это случайно. Это сбило мои планы на гонку. Не хватило концентрации из-за усталости. Это выбило из колеи. На последнем круге догнал немца, но не хотел так же поступать, как со мной. Переступил с ноги на ногу, чтобы не наступить на палку белорусу, и из-за этого упал. Потерял секунды», — сказал Бабиков в эфире «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что российские биатлонисты проведут первую тренировку на олимпийской трассе 27 января.