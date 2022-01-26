Телефон Степановой, усталость Червоткина и проблемы сборной Норвегии: лыжники завершают подготовку к Олимпиаде в Пекине

Сборная России по лыжным гонкам завершает подготовку к предстоящим Олимпийским играм. Уже в субботу, 29 января, команда вылетит из Милана в Пекин. По словам тренера национальной команды Егора Сорина, все здоровы и в полную силу выкладываются на занятиях. Тем временем норвежцы экстренно меняют план работы. Из-за положительного ПЦР-теста отвечающего за спринтеров специалиста Арильда Монсена скандинавы вылетят в Китай на четыре дня позже запланированного.

«Омикрон» на россиян пока не повлиял

Российские лыжники завершают подготовку к Олимпийским играм в Пекине. Уже в субботу, 29 января, национальная команда в полном составе отправится из Зайзер-Альма в Милан, а оттуда вылетит в Китай.

Остаётся надеяться, что за это время не произойдёт ничего непредвиденного. Потому что сборной Норвегии, например, уже пришлось менять план подготовки. Коронавирусом заразился тренер Арильд Монсен. Он сдал положительный тест на сборах в Италии. Позднее выяснилось, что все лыжники из мужской части коллектива контактировали со специалистом, поэтому вылет на Игры перенесли на четыре дня — с 27 на 31 января.

Такое изменение графика скандинавов может дать минимальное преимущество сборной России. По мнению олимпийского чемпиона Александра Легкова, у национальной команды будет больше времени на знакомство с трассой.

«При качественной подготовке эти четыре дня не должны отразиться на результате. Сильным спортсменам это не помешает, главное в такой ситуации — спокойно к этому относиться. Однако в какой-то степени мы будем иметь преимущество в одну сотую, нам может быть немного проще, потому что сможем быстрее адаптироваться к трассе», — приводит слова Легкова «Матч ТВ».

Однако в отечественном коллективе вряд ли об этом сейчас думают. Как оказалось, группа тренера Юрия Бородавко проживала в одном отеле с норвежцами. Специалист заверил, что со скандинавами никто не контактировал, а на занятии 24 января все чувствовали себя хорошо.

Как отмечают в команде, новый штамм вируса, к счастью, пока никак не повлиял на подготовку. По словам тренера Егора Сорина, все уже привыкли постоянно сдавать ПЦР-тесты.

«Физическое состояние спортсменов мы узнаем совсем скоро в Пекине. Сейчас по здоровью ребят всё хорошо: все готовятся и тренируются. Не могу сказать, что «омикрон» сейчас на что-то сильно повлиял. Мы уже два года регулярно сдаём тесты, обязательно будем сдавать их перед Олимпиадой. Надеюсь, всё будет хорошо, потому что положительный тест автоматически лишает спортсмена возможности поехать на Игры. Планируем провести контрольные тренировки за несколько дней до вылета, чтобы ребята постартовали, посоревновались между собой, между группами. Выезжать ни на какие старты уже не планируем», — приводит слова специалиста «Чемпионат».

При этом лыжники признаются, что психологически готовиться к турниру в условиях пандемии непросто, потому что нельзя видеться с родными и близкими.

«После «Тур де Ски» отдохнули, пару дней провели полностью без тренировок. К счастью, и такое бывает у Бородавко. Но эти дни пролетели очень быстро. Приступили к новой работе с новыми силами. Но если бы съездить домой, психологически разгрузиться… Наверное, не столько физически устаёшь, сколько эмоционально», — объяснил призёр Олимпийских игр в Пхёнчхане Алексей Червоткин.

Впрочем, выдерживают без родных, как российские лыжники, далеко не все. Так, олимпийская чемпионка Ванкувера Терезе Йохауг сообщила, что перед вылетом в Китай намерена провести ночь со своим женихом Нильсом Якобом Хоффом. Правда, произойдёт это только в том случае, если ПЦР-тест норвежца будет отрицательным.

Все проблемы позади

Ещё до отъезда в Пекин глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала, кто из лыжников национальной команды побежит скиатлон. У женщин на гонку заявлены Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Анастасия Рыгалина, у мужчин — Александр Большунов, Алексей Червоткин, Сергей Устюгов и Денис Спицов.

Также знает, в какой гонке примет участие на Олимпиаде, Иван Якимушкин. Этим он поделился со своими подписчиками в Instagram: «Побегу классическую разделку, на неё сейчас и направлена вся моя подготовка. Большое спасибо за поддержку. Надеюсь, у меня будет возможность всех порадовать».

При этом спортсмены прекрасно понимают, что в Китае гораздо сложнее показать высокий результат, чем в Пхёнчхане. Тогда сборная России была вынуждена выступать практически в молодёжном составе, но смогла выиграть восемь наград, в том числе потому, что никто не ждал от команды грандиозных свершений. Теперь же ситуация изменилась, и соперники готовы к борьбе с отечественными лыжниками.

За четыре года у членов сборной многое изменилось. Свои проблемы они вспоминали в эфире «Матч ТВ». Так, непросто приходилось Непряевой. По словам Бородавко, лидеру общего зачёта Кубка мира пришлось пройти массу испытаний, но сейчас всё позади.

«Было разное и в наших взаимоотношениях. Но самое главное — то, какие выводы из этого делаются. Наташа всё-таки сумела перебороть проблемы, которые у неё были, прежде всего психологического характера. Она с этим справилась. На сегодняшний день она одна из лучших лыжниц. Лидерство в Кубке мира как раз свидетельствует об этом», — считает специалист.

В Корее ярко выступил Спицов, которому тогда был всего 21 год. Однако затем на чемпионатах мира закрепить результат лыжнику не удалось. Он не завоевал ни одной медали. И теперь, как признаётся спортсмен, у него есть возможность вновь обратить на себя внимание.

«Тогда было гораздо проще, потому что никто от нас ничего не ждал. Мы туда ехали просто участвовать. В этом году намного сложнее. Это главный старт четырёхлетия. Для меня последние чемпионаты мира прошли не очень удачно, и я стараюсь вообще не думать об этом», — отметил Денис.

С существенными проблемами столкнулся в этом сезоне лидер сборной России Александр Большунов. Он признался, что долго не мог смириться с отменой последних этапов Кубка мира, потому что именно на них хотел закончить подготовку к Олимпиаде.

«Когда ложусь спать, то думаю, что на следующий день делать, чтобы улучшить форму и результаты. До этого все соревнования дали понять, что все ребята трудились, не отдыхали, меня многие стали обгонять. Дело не в том, чтобы больше тренироваться, а в том, что если летом не получается запланированное, то зимой нужно думать», — признался двукратный обладатель «Большого хрустального глобуса».

Физически спортсмен, похоже, уже приближается к своим лучшим кондициям. В Тоблахе он выиграл контрольную гонку: лыжники бежали скиатлон. В хорошей форме, по словам тренера Маркуса Крамера, находится и Сергей Устюгов. Двукратный чемпион мира, после того как не попал на Игры в Пхёнчхане, долго не мог вернуться на свой высокий уровень. Однако в этом году, уверяет немецкий специалист, он способен завоевать олимпийскую медаль.

Совсем с другими эмоциями отправляется в Пекин Вероника Степанова. Для неё большая радость оказаться в олимпийской сборной. Однако болельщики начали критиковать лыжницу за слишком частое появление в социальных сетях. Не сильно это нравится и Вяльбе. По мнению главы ФЛГР, сначала нужно проявлять себя на лыжне.

Впрочем, отобрать у Степановой телефон, как предлагают некоторые болельщики, похоже, не получится. На турнир, несмотря на предостережения оргкомитетов США, Великобритании, Германии и других стран, она планирует взять всю свою аппаратуру.

«Свои девайсы оставлять дома и менять на кнопочный Nokia 3310 не собираюсь. Паранойя — это не моё», — написала спортсменка в Instagram.