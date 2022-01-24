Якимушкин рассказал, на какой гонке выступит на ОИ в Пекине

Российский лыжник Иван Якимушкин сообщил, что на зимних Олимпийских играх в Пекине выступит в гонке с раздельным стартом классическим стилем на 15 км.

«29 января вылетаем в Пекин. На Олимпиаде побегу классическую разделку, на неё сейчас и направлена вся моя подготовка. Всем большое спасибо за поддержку. Надеюсь, у меня будет чем порадовать», — написал в своём Instagram Якимушкин.

Олимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 20 февраля. Мужская гонка с раздельным стартом классическим стилем на 15 км состоится 11 февраля.

Ранее сообщалось, что Устюгов примет участие в скиатлоне на Играх-2022 в Пекине.