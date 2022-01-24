Якимушкин рассказал, на какой гонке выступит на ОИ в Пекине
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«29 января вылетаем в Пекин. На Олимпиаде побегу классическую разделку, на неё сейчас и направлена вся моя подготовка. Всем большое спасибо за поддержку. Надеюсь, у меня будет чем порадовать», — написал в своём Instagram Якимушкин.
Олимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 20 февраля. Мужская гонка с раздельным стартом классическим стилем на 15 км состоится 11 февраля.
Ранее сообщалось, что Устюгов примет участие в скиатлоне на Играх-2022 в Пекине.