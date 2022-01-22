Устюгов примет участие в скиатлоне на Играх-2022 в Пекине

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе назвала состав команды на женский и мужской скиатлон на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

«Безусловно, побежит Большунов, а также Червоткин и Спицов. Четвёртый — Сергей Устюгов», — заявила Вяльбе в эфире телеканала «Матч ТВ».

По её словам, у женщин на старт выйдут Наталья Непряева, Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Анастасия Рыгалина.

Мужской (6 февраля) и женский (5 февраля) скиатлон — первые гонки в программе лыжных соревнований на пекинской Олимпиаде.

Игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля. В рамках соревнований по лыжным гонкам будет разыграно 12 комплектов наград.

Ранее российский биатлонист Максим Цветков поделился эмоциями после победы в эстафете на шестом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге.