Устюгов примет участие в скиатлоне на Играх-2022 в Пекине

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Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе назвала состав команды на женский и мужской скиатлон на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.
Устюгов примет участие в скиатлоне на Играх-2022 в Пекине
  • © РИА Новости / Федерико Модика

«Безусловно, побежит Большунов, а также Червоткин и Спицов. Четвёртый — Сергей Устюгов», — заявила Вяльбе в эфире телеканала «Матч ТВ».

По её словам, у женщин на старт выйдут Наталья Непряева, Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Анастасия Рыгалина.

Мужской (6 февраля) и женский (5 февраля) скиатлон — первые гонки в программе лыжных соревнований на пекинской Олимпиаде.

Игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля. В рамках соревнований по лыжным гонкам будет разыграно 12 комплектов наград.

Ранее российский биатлонист Максим Цветков поделился эмоциями после победы в эстафете на шестом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге.

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