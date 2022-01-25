ОКР утвердил окончательный состав сборной России на ОИ-2022 в Пекине

Олимпийский комитет России (ОКР) утвердил состав национальной команды на зимние Игры в Пекине.

Как сообщается на сайте ОКР, в делегацию вошёл 461 представитель, среди которых 212 спортсменов — 103 женщины и 109 мужчин.

Руководителем сборной команды на соревнованиях будет директор по спорту, руководитель главного управления по обеспечению участия в олимпийских спортивных мероприятиях ОКР Андрей Конокотин.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее сообщалось, что Евгений Семененко заменил Михаила Коляду в сборной России по фигурному катанию на ОИ-2022.