Драчёв: кто останется здоров, тот и разыграет медали ОИ в Пекине

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Бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв высказался относительно возможной вспышки коронавируса на зимних Олимпийских играх в Пекине.
Драчёв: кто останется здоров, тот и разыграет медали ОИ в Пекине
  • РИА Новости

«Если будет цепь снятий с соревнований, то Олимпиада превратится в шоу: кто останется здоров, тот и разыграет медали. Могут и лидеры уйти, и знаменитости. Та же команда Норвегии. Без неё смотреть соревнования по лыжному спорту неинтересно. Статус турнира сразу становится совсем другим, намного ниже. Какой выход? Его надо было искать раньше. Сейчас все команды готовы к поездке в Пекин. Одни уже полетели, другие в дороге. Все хотят участвовать, потому что это статусный старт, за который отмечают орденами, медалями и большими призами», — сказал Драчёв RT.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее Драчёв рассказал о своём отношении к возможной отмене Олипиады в Пекине.

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