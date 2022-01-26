Драчёв: кто останется здоров, тот и разыграет медали ОИ в Пекине

Бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв высказался относительно возможной вспышки коронавируса на зимних Олимпийских играх в Пекине.

«Если будет цепь снятий с соревнований, то Олимпиада превратится в шоу: кто останется здоров, тот и разыграет медали. Могут и лидеры уйти, и знаменитости. Та же команда Норвегии. Без неё смотреть соревнования по лыжному спорту неинтересно. Статус турнира сразу становится совсем другим, намного ниже. Какой выход? Его надо было искать раньше. Сейчас все команды готовы к поездке в Пекин. Одни уже полетели, другие в дороге. Все хотят участвовать, потому что это статусный старт, за который отмечают орденами, медалями и большими призами», — сказал Драчёв RT.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее Драчёв рассказал о своём отношении к возможной отмене Олипиады в Пекине.