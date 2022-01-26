Драчёв: не состоится Олимпиада — и ладно

Бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв высказался относительно возможной отмены зимних Олимпийских игр в Пекине из-за пандемии коронавируса.

«Сегодня возможно представить всё что угодно. Вопрос, насколько коронавирус будет мешать проведению Олимпийских игр. Если заражение глобально пойдёт по командам, спортсменам, тренерскому штабу в Олимпийской деревне, то может произойти и отмена соревнований. Мы же видим ситуацию в норвежской лыжной сборной. Из-за положительного результата теста на COVID-19 тренера они все сели на карантин, чтобы никто больше не заболел и не возникло проблем в Пекине. Поэтому гарантий дать не может никто. С другой стороны, что-то страшное произойдёт, если вдруг отменят Игры? Главное — все живы и здоровы. Плохо, если война начнётся, тогда люди будут погибать. Не состоится Олимпиада — и ладно. Поехали дальше», — сказал Драчёв RT.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее Чепиков предположил, что Китай сделает всё возможное, чтобы Олимпийские игры прошли на высоком уровне.