Чепиков: Китай сделает всё возможное, чтобы Олимпийские игры прошли на высоком уровне

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков высказался относительно возможной отмены зимних Олимпийских игр в Пекине из-за пандемии коронавируса.

«Мне кажется, что отмену Игр сложно представить. В Китае очень хороший контроль. Спортсмены, у которых положительные тесты, сидят на карантине. Конечно, стоит ждать какие-то непредвиденные ситуации. Будут и заболевшие. Однако для этого случая есть запасные в командах. Поэтому не стоит сгущать краски. Китайская сторона сделает всё возможное, чтобы Олимпиада прошла на достаточно высоком уровне», — сказал Чепиков RT.

Также бывший биатлонист высказался относительно возможной вспышки коронавируса в олимпийской деревне.

«Нет ли опасения, что только переболевшие спортсмены могут привезти вирус? На сегодняшний день тесты достаточно точные. Тут всё объективно. Просто нужно выдерживать все рекомендации по самоизоляции — для безопасности остальных команд и спортсменов. Поскольку, если в Олимпийской деревне такое вспыхнет, придётся непросто. Было бы наилучшим вариантом селить всех отдельно, со своим входом, санузлом. Но можно ли это выполнить? Вот в чём вопрос», — добавил Чепиков.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее Тарасова выразила мнение, что пандемия коронавируса может превратить ОИ в Пекине в фарс.