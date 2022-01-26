Чепиков: Китай сделает всё возможное, чтобы Олимпийские игры прошли на высоком уровне

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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков высказался относительно возможной отмены зимних Олимпийских игр в Пекине из-за пандемии коронавируса.
Чепиков: Китай сделает всё возможное, чтобы Олимпийские игры прошли на высоком уровне
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«Мне кажется, что отмену Игр сложно представить. В Китае очень хороший контроль. Спортсмены, у которых положительные тесты, сидят на карантине. Конечно, стоит ждать какие-то непредвиденные ситуации. Будут и заболевшие. Однако для этого случая есть запасные в командах. Поэтому не стоит сгущать краски. Китайская сторона сделает всё возможное, чтобы Олимпиада прошла на достаточно высоком уровне», — сказал Чепиков RT.

Также бывший биатлонист высказался относительно возможной вспышки коронавируса в олимпийской деревне.

«Нет ли опасения, что только переболевшие спортсмены могут привезти вирус? На сегодняшний день тесты достаточно точные. Тут всё объективно. Просто нужно выдерживать все рекомендации по самоизоляции — для безопасности остальных команд и спортсменов. Поскольку, если в Олимпийской деревне такое вспыхнет, придётся непросто. Было бы наилучшим вариантом селить всех отдельно, со своим входом, санузлом. Но можно ли это выполнить? Вот в чём вопрос», — добавил Чепиков.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее Тарасова выразила мнение, что пандемия коронавируса может превратить ОИ в Пекине в фарс.

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