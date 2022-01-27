Арбитр, засудивший Загитову и Косторную, не будет работать на индивидуальном турнире ОИ-2022

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Нидерландский арбитр по фигурному катанию Йерун Принс не будет работать на женском одиночном турнире на Олимпийских играх в Пекине.
Арбитр, засудивший Загитову и Косторную, не будет работать на индивидуальном турнире ОИ-2022
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Об этом сообщает «Матч ТВ».

Арбитр засудил российских фигуристок Алёну Косторную и Алину Загитову на этапе Гран-при Франции в сезоне-2019/20. Он засчитал россиянкам ошибки, которые другие судьи проигнорировали. Позже Принс признался, что действовал не по правилам.

Напомним, что Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине. Российские фигуристы примут участие в командном и индивидуальном турнирах.

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