Тарасова — об украинском тренере Маркевиче: он больной, надо лечиться

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на слова тренера Мирона Маркевича, который заявил, что совместные обнимания и фотографирования неприемлемы для российских и украинских спортсменов на Олимпиаде в Пекине.

«Я не хочу ничего слышать от этих недалёких людей. Пусть они языком чешут и дальше. Ну если человек не может отличить белое от чёрного, значит, у него есть проблемы. Значит, он больной, надо лечиться», — цитирует Тарасову Sport24.

Напомним, 24 января министр молодёжи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что представляющим Украину спортсменам на Олимпийских играх в Пекине рекомендовано не стоять рядом с российскими олимпийцами. Ведомство также запретило делать совместные фото с россиянами.

Ранее Губерниев отреагировал на невылет Шашилова и двух биатлонисток в Пекин.