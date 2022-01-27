Журова считает, что россиянам необходимо ужесточить режим на ОИ-2022 в Пекине

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Олимпийская чемпионка 2006 года в конькобежном спорте, депутат Госдумы Светлана Журова считает, что для отечественных спортсменов, которые будут выступать на Играх в Пекине, необходимо ввести дополнительные меры предосторожности от коронавируса.
Журова считает, что россиянам необходимо ужесточить режим на ОИ-2022 в Пекине
  • Legion-Media

«Я уверена, что нужно. Ребята уже сейчас ни с кем не общаются, кроме как в команде. У конькобежцев была история, когда они поехали на чемпионат Европы. Они переболели дома и получили отрицательные результаты, а по европейским тестам коронавирус ещё оставался, что-то ещё было в организме. Прошло уже три недели после болезни, а она ещё сохранялась. Из-за этого команду посадили на карантин. Это даже не был спортсмен, это был тренер. Он отболел, прошло три недели, все тесты отрицательные, всё было хорошо, а там — раз! — и другая чувствительность. Поэтому очень важно быть ответственными, не просто пойти в лабораторию, а иметь другой подход», — сказала Журова RT.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее Журова рассказала, как можно провести ОИ без заболеваний.

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