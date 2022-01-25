Самоанский скелетонист, гаитянский лыжник и тринидадские бобслеисты: самые необычные спортсмены Олимпиады в Пекине

На зимних Олимпийских играх в Пекине выступят спортсмены из 90 стран, в том числе из тех, для которых виды на снегу и льду являются настоящей экзотикой. Впервые в подобных соревнованиях примут участие представители Гаити и Саудовской Аравии. Тринидад и Тобаго спустя 20 лет вновь представят бобслеисты. Под флагом Американского Самоа будет состязаться скелетонист, недавно ездивший на летнюю Олимпиаду в Токио. А от Нигерии на лыжню выйдет спортсмен, результатами которого интересовался Александр Большунов.

Американское Самоа

Нейтан Крамптон в Пекине станет представителем одной из самых экзотичных для зимних Олимпиад стран — Американского Самоа. Для маленького острова посреди Океании это будет второе в истории появление на соревнованиях и первое за 28 лет. В 1994 году подконтрольная США территория выступала в состязаниях бобслейных двоек, а теперь будет участвовать в родственном ему скелетоне.

Крамптон родился в семье сотрудника американского дипведомства в Кении. Со школы он занимался лёгкой атлетикой, а затем переключился на скелетон. Ему удалось пробиться в сборную США и даже дважды занять восьмое место на чемпионатах мира. С такими результатами Крамптон ещё четыре года назад мог бы попасть на Олимпийские игры в Пхёнчхане, но из-за травмы пропустил их и после этого едва не завершил карьеру.

Дорога в американскую национальную команду оказалась закрыта, и тогда Крамптон решил представлять Американское Самоа, с которым связан по материнской линии. Он поставил перед собой цель снова отобраться на зимнюю Олимпиаду и в последний момент всё-таки достиг её. Интересно, что эти Игры — не первые для Нейтана. Как новый спортсмен из Американского Самоа он также легко отобрался на летние ОИ в Токио, где выступил в забеге на 100 м. Там он занял одно из последних мест, но в Пекине может постараться избежать такой участи и побороться за попадание в первую двадцатку.

Тринидад и Тобаго

Тринидад и Тобаго возвращается на зимнюю олимпийскую сцену спустя 20 лет. Ранее страна регулярно участвовала в соревнованиях по бобслею, но в 2002-м состоялось её последнее на тот момент выступление. У местных спортсменов больше не хватало энтузиазма, чтобы поддерживать дорогостоящее хобби.

Новую главу в истории тринидадского спорта теперь пишет пилот Аксель Браун. В прошлом он пытался пробиться в сборную Великобритании, но выступил только в одном этапе Кубка мира в качестве разгоняющего. Чтобы управлять экипажем самому, ему нужно было сменить страну. Он обратил внимание на Тринидад и Тобаго, откуда родом его мать, и решил возродить свои бобслейные традиции.

В качестве разгоняющих Браун получил коренных тринидадцев, перешедших в новый для себя вид из лёгкой атлетики. Его основным напарником станет Андре Маркано, а запасным — Микель Томас. Последний в своё время был звездой барьерного бега. Он выступил на трёх Олимпиадах, в том числе в Пекине, а на чемпионате мира — 2013 в Москве занял десятое место.

Уже сейчас можно сказать, что Тринидад и Тобаго добьётся своего лучшего результата на зимних Олимпиадах. В 1998-м их двойка расположилась на 32-й строчке, но в Китае выступят всего 30 экипажей. При этом сами спортсмены ставят перед собой задачу попасть в топ-20.

Нигерия

Дебют Нигерии на зимней Олимпиаде состоялся четыре года назад, когда африканцев представили бобслеисты и скелетонистка. В Пекине же выступит первый в истории страны лыжник. Его зовут Самюэль Икпефан, и, строго говоря, он — уроженец Франции с нигерийскими корнями. Мужчина вырос в Альпах, где встать на лыжи пробует практически каждый, хотя далеко не у всех при этом получается стать профессиональными спортсменами. Икпефан тоже пытался, но бросил спорт, когда оказался не нужен сборной Франции.

Спустя пять лет Самюэль узнал, что в Нигерии, откуда родом его отец, существует своя лыжная федерация. С её помощью он снова получил шанс стать лыжником и выступать на крупных соревнованиях. Чтобы получить право представлять африканскую страну, Икпефану требовалось впервые посетить её и показать местным функционерам свои умения. Ему организовали забеги на лыжероллерах на 60-тысячном стадионе в Абудже, где обычно выступает футбольная сборная. Показательные выступления привлекли немало зрителей и были показаны по телевидению.

Больших успехов в лыжных гонках Икпефан пока не добился. Он участвовал только в двух этапах Кубка мира, где его лучшим результатом является 73-е место в спринте. Год назад в Фалуне нигериец даже пересёкся с Александром Большуновым, который обсудил с ним одну из гонок. На память о той встрече у лыжника осталась фотография с россиянином. После этого нигериец также заявился на чемпионат мира.

Гаити

Зимняя Олимпиада в Пекине станет первой, во время которой над стадионом будет развеваться флаг Гаити. Карибскую страну представит 19-летний горнолыжник Ришарсон Виано. В три года он был усыновлён французским гидом-альпинистом и по примеру своих сверстников, родившихся в Альпах, попробовал себя в слаломе.

Добиться больших успехов не получилось, и юноша уже раздумывал над тем, чтобы бросить спорт ради учёбы, когда однажды с ним связался некий Жан-Пьер Руа и предложил перейти в сборную Гаити. Это был глава местной лыжной федерации, который в прошлом сам её основал, чтобы иметь возможность выступить на чемпионате мира под флагом родины.

Руа искал новые таланты, которые могли бы представлять Гаити на соревнованиях, и нашёл переехавшего во Францию Виано. Тот с энтузиазмом воспринял предложение сменить спортивное гражданство. Уже спустя два года Ришарсон попал на чемпионат мира, где занял достаточно высокое 35-е место в гигантском слаломе среди сотни участников. Теперь молодой гаитянин попробует себя проявить на более масштабном соревновании.

Саудовская Аравия

Ни разу не была представлена на зимних Играх и Саудовская Аравия, но теперь она восполнит пробел. В этом ей помог масштабный конкурс, объявленный местной спортивной федерацией. Там изъявили желание активно развивать зимние дисциплины и выразили готовность поддержать атлетов, желающих выступать за страну. Федерация получила больше ста заявок и отобрала восьмерых кандидатов.

Пройти квалификацию на Олимпиаду удалось только двум горнолыжникам — Файику Абди и Салману аль-Ховаишу. При этом квота на страну была одна, и её пришлось разыгрывать на контрольной тренировке. Билет в Пекин достался Абди, который выступит в гигантском слаломе. Но и аль-Ховаиша местные функционеры решили вознаградить так же, как если бы он всё-таки прошёл отбор.

В будущем Саудовская Аравия планирует отправлять на зимние Олимпиады более многочисленные делегации. Возможно, однажды получится заявить и собственную хоккейную сборную. В страну для этого уже был приглашён чешский тренер Петр Вечко, который теперь работает с местными клубами.

Также в Пекине выступят спортсмены из Эритреи, Ганы, Мадагаскара, Марокко, Восточного Тимора, Боливии, Эквадора, Мальты, Малайзии, Пакистана, Пуэрто-Рико и Таиланда. Всего в Китае будут представлены 90 стран, что на две меньше, чем четыре года назад в Пхёнчхане. Для повторения рекорда требовалось, чтобы свои команды послали также КНДР и Кения, но они по разным причинам отказались от этого.