Бестемьянова назвала смешными прогнозы о четырёх золотых медалях у фигуристов на ОИ-2022
- Gettyimages.ru
«Разговоры, что мы легко можем завоевать четыре золотые медали, мне кажутся смехотворными. Это просто смешно», — сказала Бестемьянова в эфире программы «Фетисов».
Бестемьянова уверена, что российские фигуристки точно завоюют золотую медаль в женском одиночном катании. В остальных видах занять первое место будет проблематично.
Игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля. Фигуристы разыграют пять комплектов наград: в командных соревнованиях, мужском и женском одиночном катании, в парном катании, а также в танцах на льду.
Российская команда вылетит в Пекин из Красноярска 1 февраля.
Ранее сообщалось, что Андрей Мозалёв отправился на финальный перед Играми-2022 сбор.