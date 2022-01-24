Бестемьянова назвала смешными прогнозы о четырёх золотых медалях у фигуристов на ОИ-2022

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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова оценила шансы сборной России по фигурному катанию на зимних Играх 2022 года в Пекине.
Бестемьянова назвала смешными прогнозы о четырёх золотых медалях у фигуристов на ОИ-2022
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«Разговоры, что мы легко можем завоевать четыре золотые медали, мне кажутся смехотворными. Это просто смешно», — сказала Бестемьянова в эфире программы «Фетисов».

Бестемьянова уверена, что российские фигуристки точно завоюют золотую медаль в женском одиночном катании. В остальных видах занять первое место будет проблематично.

Игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля. Фигуристы разыграют пять комплектов наград: в командных соревнованиях, мужском и женском одиночном катании, в парном катании, а также в танцах на льду.

Российская команда вылетит в Пекин из Красноярска 1 февраля.

Ранее сообщалось, что Андрей Мозалёв отправился на финальный перед Играми-2022 сбор.

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