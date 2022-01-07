ЦТАК: в КНДР заявили, что не смогут принять участие в Играх—2022 в Пекине

КНДР не сможет принять участие в Олимпиаде в Пекине в 2022 году из-за «действий враждебных сил» и пандемии коронавируса, сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

«Мы не сможем принять участие в Олимпиаде из-за действий враждебных сил и мировой пандемии, но мы окажем полную поддержку китайским товарищам в их работе по проведению великолепного и прекрасного Олимпийского фестиваля», — говорится в сообщении агентства.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что Китай сократил до минимума риски распространения COVID-19 во время проведения зимней Олимпиады 2022 года в Пекине.