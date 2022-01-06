ВОЗ: Китай сократил до минимума риски распространения COVID-19 на Играх-2022
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«Я уверен, что с учётом полученной информации и крайне серьёзных мер на данный момент мы не видим увеличения риска распространения вируса», — цитирует Райана РИА Новости.
Он подчеркнул, что ВОЗ проводит с властями Китая и Международным олимпийским комитетом (МОК) совместную работу по предоставлению технических материалов для безопасного проведения Олимпиады.
Райан также напомнил, что в Китае приняли строгие антикоронавирусные меры и выпустили несколько специальных путеводителей на случай чрезвычайных инфекционных ситуаций.
Игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля.
Ранее сообщалось, что у лидера мужской сборной России по биатлону Эдуард Латыпов выявлена коронавирусная инфекция.