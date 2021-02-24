Жаркая погода, успех биатлонистки и простуда Большунова: что происходит на лыжном ЧМ за день до розыгрыша первых медалей

До розыгрыша первых медалей на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе остаётся один день. Из-за жаркой погоды организаторам пришлось изменить расписание первых соревнований и передвинуть забеги на утро. В квалификации к гонкам с раздельного старта в женском зачёте первенствовала латвийская биатлонистка Байба Бендика, в то время как у мужчин лучшее время показал таиландец Марк Чанлунг. Перед стартом основных забегов вызывает беспокойство состояние российского лыжника Александра Большунова, который, как сообщили тренеры, простудился. К тому же он может быть лишён очков в общем зачёте Кубка мира из-за инцидента с Йони Мяки.

Досрочный старт из-за жары

Организаторы чемпионата мира в Оберстдорфе столкнулись с редкой для зимних видов спорта проблемой — жаркой погодой. На этой неделе днём температура в окрестностях лыжного стадиона доходит до +15 °С и даже выше, в связи с чем комментатор Дмитрий Губерниев пошутил, что соревнования будут проходить не на беговых лыжах, а на водных.

Чтобы лыжники состязались в приемлемых условиях, организаторам пришлось изменить расписание первых двух дней. Запланированные на 24 февраля квалификационные забеги на 10 км у мужчин и 5 км у женщин были перенесены на 09:00 и 10:30 по местному времени, хотя первоначально должны были начаться в 12:30 и 14:30.

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25 февраля к розыгрышу медалей в личном спринте классическим ходом приступит элита лыжных гонок. Их отборочные забеги пройдут тоже в 09:00 вместо 12:45. Финальная стадия соревнований перенесена с 15:15 на 11:30. По словам рейс-директора Международной федерации лыжного спорта (FIS) Пьера Миньере, это поможет провести гонки и избежать их полной отмены.

«Каждая минута, когда светит солнце, очень сильно влияет на состояние снега. Мы видим, что до 11:30 лыжня держится неплохо», — цитирует Миньере Аftonbladet.

По мнению олимпийского чемпиона Михаила Девятьярова, в таких условиях преимущество получат лёгкие гонщики. Однако у Александра Большунова, который превосходит по весу многих соперников, всё равно будет шанс проявить себя, если он успеет адаптироваться.

«Как бы ни следили за трассой, всё равно к концу она будет разбиваться. А когда лыжня проваливается, мощным лыжникам с сильным толчком становится тяжело. Хотя тут тоже бывают исключения. В Сочи-2014 вот выиграл швейцарец Дарио Колонья, которого легковесом не назовёшь. Кто лучше приспособится — тот и выиграет. Если у Большунова будет время на адаптацию — ничего страшного. Он же бежал чемпионат мира в Зефельде, где тоже было очень тепло, и завоевал четыре серебра», — сказал Девятьяров изданию «Спорт-Экспресс».

Биатлонистка в борьбе за лыжные медали

Забеги на 5 км у женщин и на 10 км у мужчин, с которых стартовал чемпионат мира, являлись квалификацией на гонки с раздельного старта, которые состоятся 2 и 3 марта. Обычно в таких состязаниях принимают участие спортсмены из стран, где зимние виды спорта развиты совсем слабо.

Но иногда в квалификации участвуют и довольно известные спортсмены. Так, в женском забеге выступила латвийка Байба Бендика, хорошо знакомая любителям биатлона. В этом году она стала чемпионкой Европы, а на прошлой неделе до последнего боролась за медаль чемпионата мира в масс-старте. Из Поклюки Бендика сразу же приехала в Оберстдорф и уверенно выиграла забег на 5 км. Теперь она вместе с ещё двумя соотечественницами и представителями Таиланда, Армении, Бразилии, Исландии, Хорватии, Аргентины и Венгрии сразится уже за медали чемпионата мира по лыжным гонкам.

В мужской квалификации сенсацию едва не произвёл нигериец Самуэль Икпефан. Он мог стать первым представителем Африки, отобравшимся в основную гонку с тех пор, как такой формат был принят в 2009 году. Большую часть дистанции он держался в первой десятке, но всё-таки показал 17-е время. Лучшим стал родившийся в Италии таиландец Марк Чанлунг, чья сестра Карен тоже прошла отбор. Вместе с ним квалификацию попали лыжники из Новой Зеландии, Бельгии, Исландии, Австралии, Монголии, а также два датчанина и два латвийца.

Проблемы Большунова

Российских болельщиков в первую очередь волнует состояние Александра Большунова. Обладатель «Большого хрустального глобуса» приехал в Оберстдорф за первым титулом чемпиона мира, однако ему перед соревнованиями прежде всего нужно позаботиться о своём здоровье. По словам старшего тренера сборной России Юрия Бородавко, 24-летний лыжник простудился.

«К сожалению, Александр на заключительном этапе подготовки в горах подхватил лёгкую простуду. Чтобы не форсировать форму, не загонять спортсмена, было принято решение спустить его с гор раньше срока и отправить в Оберстдорф, где он проходит заключительный этап подготовки», — сказал Бородавко «Советскому спорту».

Впрочем, один из сильнейших норвежских лыжников Эмиль Иверсен признался, что не верит в простуду Большунова. В разговоре с Nettavisen он вспомнил, как перед Олимпиадой в Пхёнчхане тоже были разговоры о плохом самочувствии российского спортсмена, но в итоге он выступил в полную силу.

Не менее неприятным событием для Большунова может стать разбирательство в FIS по поводу инцидента с финном Йони Мяки на этапе Кубка мира в Лахти. По данным «Матч ТВ», федерация намерена в ближайшее время рассмотреть возможность наложения штрафа на российского лыжника и лишить его очков в общем зачёте Кубка мира. Сообщается, что первой санкции Большунов вряд ли избежит, а потерять заработанные баллы он может с вероятностью 50%.

Лишение очков будет достаточно серьёзным наказанием для Большунова. Во-первых, он может потерять статус досрочного победителя Кубка мира. Чтобы этого не произошло, ему нужно сохранить отрыв от Ивана Якимушкина хотя бы в 730 баллов. Сейчас их разделяют 839 очков. Во-вторых, Большунов находится совсем близко от рекорда Мартина Йонсруда Сундбю, который в 2016 году выиграл Кубок мира с отрывом в 1032 балла. Скольких бы очков россиянина ни лишили, ему придётся сильно постараться, чтобы за пять оставшихся гонок после чемпионата мира приблизиться к норвежцу и обойти его.