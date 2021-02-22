Падение Устюгова на тренировке и работа Большунова по личной программе: что известно о подготовке сборной России к ЧМ

Сборная России по лыжным гонкам в конце прошлой недели прибыла в немецкий Оберстдорф, где состоится чемпионат мира, и начала подготовку к турниру. На выходных отечественные спортсмены приняли участие в контрольных тренировках. Одна из них закончилась неприятным падением для Сергея Устюгова, который получил ушибы и не сумел продолжить гонку. А вот восстановившаяся от перелома руки Наталья Непряева, по словам главы ФЛГР Елены Вяльбе, полностью готова к первенству планеты. Приехал в расположение национальной команды и Александр Большунов, занимающийся по индивидуальной программе.

Победы в контрольных тренировках

В конце прошлой недели сборная России по лыжным гонкам прибыла в немецкий Оберстдорф и начала подготовку к чемпионату мира, который стартует 24 февраля. Первое занятие отечественная команда провела ещё в четверг, а на выходных приняла участие в контрольных тренировках: в субботу — в классическом спринте, а в воскресенье — в коньковых «разделках».

У женщин лучший результат во втором виде показала Татьяна Сорина (19:16,0), которая опередила француженку Дельфин Клодель (19:37,5) и соотечественницу Марию Истомину (19:52,3). У мужчин с первым временем финишировал Артём Мальцев (26:23,3).

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Тренировка получилась очень непростой, и многие даже совершали падения на крутых спусках. В частности, не устояли на ногах сразу трое россиян: Денис Спицов, Сергей Ардашев и Сергей Устюгов. И если первые двое после этого продолжили гонку, то последний вынужден был сойти с дистанции. По словам тренера отечественной национальной команды Сергея Турышева, двукратный чемпион мира получил ушибы, но его участию в первенстве планеты ничего не угрожает.

«У него ушла лыжа, Сергей получил небольшой ушиб плеча, лёгкое растяжение. Но ничего страшного, продолжаем готовиться дальше. Он не стал продолжать гонку, чтобы не возникло никаких осложнений. В гостинице его осмотрел врач. В воскресенье Устюгов пропустит второе занятие, а в понедельник уже пойдёт тренироваться наравне со всеми. У Спицова небольшая ссадина, Ардашев разбил губу. Это рабочие моменты, серьёзного ничего нет», — приводит слова специалиста «Р-Спорт».

Что касается лидера российской сборной Александра Большунова, то он уже прибыл в Оберстдорф, но участия в контрольных тренировках не принимал. Двукратный обладатель Кубка мира продолжает готовиться к главному турниру года по индивидуальной программе.

Готовность Непряевой к первой гонке

К радости болельщиков, полностью готова к ЧМ и Наталья Непряева, которая в конце января получила сложный перелом руки. Лыжница не просто сможет принять участие в отдельных видах программы, но готова стартовать в первой же гонке.

«Наташа уже тренируется с двумя палками, все оптимистично настроены, надеюсь, она начнёт участие в турнире с первой гонки. Непряева форсировала подготовку, такая обстановка, а что делать. Думаю, это её и разозлит тоже. Наташа в этом году оказалась не на первых позициях, понимаю, что это её тоже «убивало», какие-то выводы она сделала. Ну и плюс дурацкое падение с такими последствиями», — сообщила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

Поделилась она информацией и о состоянии Устюгова. По мнению функционера, Евгению на чемпионате следует сосредоточиться на коротких дистанциях и не растрачивать силы зря на длинных.

«Думаю, они с Маркусом Крамером должны форсировать подготовку к первенству мира. Ему надо сконцентрироваться на спринте, у Сергея есть возможность попасть на «пятнашку», в эстафету и в тим-спринт», — заявила Вяльбе в интервью РБК.

Также глава ФЛГР достаточно жёстко высказалась о поведении спортсмена. Она подчеркнула, что ему несмотря на достаточно солидный по меркам профессионального спорта возраст до сих пор зачастую не хватает дисциплины, а потому Устюгова необходимо иногда «пинать».

«Он сам прекрасно это понимает. Но характер человека очень сложно изменить. Сергею надо просто всегда держать себя под контролем. Есть много моментов, которых в его возрасте, как мне кажется, нужно избегать», — добавила Вяльбе.

Санкции организаторов против отечественной сборной

Чем меньше времени остаётся до начала турнира, тем с большим количеством проблем, связанных с санкциями WADA, сталкивается в Оберстдорфе сборная России. Так, на выходных стало известно, что организаторы турнира накрыли брезентом автомобили отечественной команды. Это было сделано для того, чтобы закрыть национальную символику. При этом на некоторых машинах её просто заклеили чёрным скотчем.

А вот тренировочной амуниции отечественных лыжников санкции до официального начала первенства планеты не коснулись. Пока они продолжают заниматься в собственной форме в цветах российского флага.

«Сейчас никаких проблем нет, поскольку официальный запрет действует только на период проведения чемпионатов мира и Олимпийских игр. Поэтому наши спортсмены в настоящее время тренируются в старой экипировке, хотя некоторые лыжники уже получили новую, нейтральную», — расказал Турышев.

Ужесточение тестирования на коронавирус

Между тем организаторы, по информации норвежских СМИ, ужесточили протокол тестирования на коронавирус для всех участников турнира, в том числе тренеров, обслуживающего персонала и журналистов. Помимо сдачи ПЦР-тестов каждые шесть дней, они будут вынуждены через день проходить тестирование на наличие антител.

Сообщается, что власти региона Бавария пошли на данную меру, чтобы уменьшить риск распространения новых штаммов COVID-19. В случае сдачи положительного теста человек будет незамедлительно отправлен на карантин.

Другой проблемой для лыжников станет излишне тёплая погода. По словам Вяльбе, температура в Оберстдорфе будет держаться в районе 15 градусов и даже ночью не опустится ниже нуля, а заморозков не ожидается. В свою очередь, тренер сборной России Турышев высказал опасение, что организаторы в сложившихся условиях вынуждены будут посыпать трассу селитрой.

«Погода здесь сейчас стоит совсем не зимняя, сегодня целый день светило солнце, которое сильно растопило снег. Из-за этого трасса стала достаточно мягкой, поэтому я не исключаю, что организаторы примут решение использовать селитру. Сегодня было плюс десять днём, и похолодания не предвидится», — посетовал специалист.