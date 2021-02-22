Чешская лыжница объяснила свои высказывания о Большунове

Чешская лыжница Тереза Беранова объяснила свои критические высказывания в отношении лидера сборной России по лыжным гонкам Александра Большунова за инцидент с финном Йони Мяки на финише мужской эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти.

«В интервью я говорила в первую очередь о финише эстафеты в Лахти, где Большунов действовал неправильно, что он, возможно, понял позже. Но даже в этом случае я не могу понять его поведения», — приводит слова Берановой ТАСС.

Она отметила, что на юношеском чемпионате мира попадала в подобную ситуацию, но тогда у неё и в мыслях не было так агрессивно реагировать на инцидент.

«Большунов гораздо опытнее, он принадлежит к лучшим лыжникам мира, и мы должны равняться на них. Вот почему я думаю, что он, будучи профессионалом, не должен давать волю своим эмоциям», — добавила чешская лыжница.

На финише эстафетной гонки Мяки подрезал Большунова, после чего россиянин отмахнулся и ударил его палкой. После финиша Большунов врезался в финских лыжников. За неспортивное поведение российская команда была дисквалифицирована.

Ранее сообщалось, что Тереза Беранова оскорбила Большунова.