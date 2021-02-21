Чешская лыжница Беранова оскорбила Большунова

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Чешская лыжница Тереза Беранова подвергла критике россиянина Александра Большунова за инцидент с финном Йони Мяки на финише мужской эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти.
Чешская лыжница Беранова оскорбила Большунова
  • Reuters

«Не думаю, что Большунов поступил так из-за джентльменского спортивного поведения. Я ещё раз убедилась, что русские просто пустоголовые. Это моё мнение о них, не собираюсь его менять. Финн не делал ничего плохого, это был просто финиш. В конце концов, он же не такой глупый, чтобы пропускать кого-то на финише. И почему тогда он ударил его палкой? Мне кажется это совершенно неприемлемым. Это поведение обезьяны», — цитирует Беранову aktualne.cz.

Она также пожаловалась на то, что российские спортсмены являются очень неприветливыми.

На финише эстафетной гонки Мяки подрезал Большунова, после чего россиянин отмахнулся и ударил его палкой. После финиша Большунов врезался в финских лыжников. За неспортивное поведение российская команда была дисквалифицирована.

Ранее финская полиция отказалась возбуждать уголовное дело против Большунова.

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