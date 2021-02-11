Финская полиция отказалась возбуждать уголовное дело против Большунова

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Полиция финского Хяме не стала возбуждать уголовное дело против российского лыжника Александра Большунова после скандального инцидента на этапе Кубка мира в Лахти.
Финская полиция отказалась возбуждать уголовное дело против Большунова
  • globallookpress.com

По информации Iltalehti, уголовное дело по статье о нанесении лёгких увечий не будет возбуждено, потому что финский лыжник Йони Мяки, с которым столкнулся Большунов, не потребовал наказания и компенсации от россиянина.

На финише эстафетной гонки Мяки подрезал Большунова, после чего россиянин отмахнулся и ударил его палкой. После финиша Большунов врезался в финских лыжников. За неспортивное поведение российская команда была дисквалифицирована.

Ранее отец Большунова высказался о решении сына извиниться за инцидент с финским лыжником.

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