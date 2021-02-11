Финская полиция отказалась возбуждать уголовное дело против Большунова
- globallookpress.com
По информации Iltalehti, уголовное дело по статье о нанесении лёгких увечий не будет возбуждено, потому что финский лыжник Йони Мяки, с которым столкнулся Большунов, не потребовал наказания и компенсации от россиянина.
На финише эстафетной гонки Мяки подрезал Большунова, после чего россиянин отмахнулся и ударил его палкой. После финиша Большунов врезался в финских лыжников. За неспортивное поведение российская команда была дисквалифицирована.
Ранее отец Большунова высказался о решении сына извиниться за инцидент с финским лыжником.