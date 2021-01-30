Отец Большунова высказался о решении сына извиниться за инцидент с финским лыжником

Александр Большунов — старший, отец российского лыжника Александра Большунова, оценил решение сына принести извинения за инцидент с финном Йони Мяки, который произошёл на этапе Кубка мира в Лахти.

«Только сильный духом человек может извиниться, он это сделал чисто по-человечески. Эмоции порой захлёстывают, адреналин и гнев могут заставить человека поступить неправильно. Хорошо, что он находит в себе силы извиниться», — цитирует Большунова-старшего ТАСС.

На финише эстафетной гонки Йони Мяки подрезал Большунова, после чего россиянин отмахнулся и ударил его палкой. После финиша Большунов врезался в финских лыжников. За неспортивное поведение российская команда была дисквалифицирована.

Ранее шведский лыжник Порома выразил желание потренироваться в России с Большуновым.