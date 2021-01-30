Шведский лыжник Порома выразил желание потренироваться в России с Большуновым

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Швед Вильям Порома заявил, что хотел бы потренироваться с российским лыжником Александром Большуновым.
Шведский лыжник Порома выразил желание потренироваться в России с Большуновым
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Если он пригласит, я приеду. Вы можете написать это. Было бы интересно посмотреть, что они делают на тренировках и почему так быстро бегают. Пожить в России три месяца? Да, это был бы хороший опыт. Тогда было бы лучше всего летом. Если получу приглашение, приеду и проживу там три месяца», — цитирует Порома Sport Bladet.

Большунов является двукратным победителем Кубка мира по лыжным гонкам.

Ранее Александр Тихонов похвалил Большунова после победы в индивидуальной гонке на этапе КМ в Фалуне.

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