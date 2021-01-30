Тихонов похвалил Большунова после победы в индивидуальной гонке на этапе КМ в Фалуне

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Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов отреагировал на победу российского лыжника Александра Большунова в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в шведском Фалуне.
Тихонов похвалил Большунова после победы в индивидуальной гонке на этапе КМ в Фалуне
  • Reuters

«Здорово. Большунов — большой молодец. Надо побеждать, родился наконец-то. Так не бывает, чтобы одна страна всё время выигрывала. Поэтому сейчас Большунов — это белое пятно. Эта история с финном его не закалила, он просто родился Большуновым», — цитирует Тихонова Sport24.

Большунов завоевал золото в индивидуальной гонке на 15 км с раздельным стартом свободным стилем. Россиянин финишировал за 32 минуты 33,3 секунды.

Ранее призёр ОИ выразил уверенность, что у Большунова нет никаких проблем с соперниками.

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