Тихонов похвалил Большунова после победы в индивидуальной гонке на этапе КМ в Фалуне

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов отреагировал на победу российского лыжника Александра Большунова в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в шведском Фалуне.

«Здорово. Большунов — большой молодец. Надо побеждать, родился наконец-то. Так не бывает, чтобы одна страна всё время выигрывала. Поэтому сейчас Большунов — это белое пятно. Эта история с финном его не закалила, он просто родился Большуновым», — цитирует Тихонова Sport24.

Большунов завоевал золото в индивидуальной гонке на 15 км с раздельным стартом свободным стилем. Россиянин финишировал за 32 минуты 33,3 секунды.

Ранее призёр ОИ выразил уверенность, что у Большунова нет никаких проблем с соперниками.