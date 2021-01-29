Призёр ОИ уверен, что у Большунова нет никаких проблем с соперниками

Российский лыжник Александр Бессмертных считает, что у соперников Александра Большунова нет сговора против лидера сборной России.

«Не стоит думать, что в лыжах неспортивное поведение встречается вокруг да около, хотя, конечно, это раздражает и делает тебя только сильнее. Уверен, никаких специальных провокаций в отношении Большунова со стороны соперников мы не увидим. Это единичные случаи, которые бывают раз в сезон, а то и в карьере. Между спортсменами никаких проблем нет, просто все подхватили тему конфликта и начали её обсуждать», — сказал Бессмертных RT.

На финише эстафетной гонки во время этапа Кубка мира в Лахти финский лыжник Йони Мяки подрезал Большунова. Россиянин отмахнулся от соперника палкой, а после финиша врезался в группу соперников. За это Большунов и его команда были дисквалифицированы.

Ранее Бессмертных заявил, что конфликты с норвежцами и финнами сделали Большунова злее.