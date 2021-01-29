Призёр ОИ уверен, что у Большунова нет никаких проблем с соперниками

Короткая ссылка
Российский лыжник Александр Бессмертных считает, что у соперников Александра Большунова нет сговора против лидера сборной России.
Призёр ОИ уверен, что у Большунова нет никаких проблем с соперниками
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Не стоит думать, что в лыжах неспортивное поведение встречается вокруг да около, хотя, конечно, это раздражает и делает тебя только сильнее. Уверен, никаких специальных провокаций в отношении Большунова со стороны соперников мы не увидим. Это единичные случаи, которые бывают раз в сезон, а то и в карьере. Между спортсменами никаких проблем нет, просто все подхватили тему конфликта и начали её обсуждать», — сказал Бессмертных RT.

На финише эстафетной гонки во время этапа Кубка мира в Лахти финский лыжник Йони Мяки подрезал Большунова. Россиянин отмахнулся от соперника палкой, а после финиша врезался в группу соперников. За это Большунов и его команда были дисквалифицированы.

Ранее Бессмертных заявил, что конфликты с норвежцами и финнами сделали Большунова злее.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить