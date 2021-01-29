Бессмертных: конфликты с норвежцами и финнами сделали Большунова злее

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Российский лыжник Александр Бессмертных заявил, что не удивлён победе Александра Большунова в гонке с раздельным стартом на этапе Кубка мира в Фалуне.
Бессмертных: конфликты с норвежцами и финнами сделали Большунова злее
  • РИА Новости

«Саша — спортсмен высокого уровня. Ожидалось, что после всего произошедшего с ним он соберётся и добьётся победы. Ничего необычного в этом нет. Я был уверен, что у него всё получится. А конфликты с норвежцами и финнами однозначно сделали Большунова только злее. Знаю его как человека не настолько хорошо, но уверен, что он со своим опытом правильно отнёсся ко всему. Думаю, мало кого в России вообще таким можно пронять», — сказал Бессмертных в беседе с RT.

Большунов сумел одержать победу в Фалуне после того, как был дисквалифицирован на этапе Кубка мира в Лахти из-за конфликта с финским лыжником Йони Мяки.

Ранее Лопухов посетовал на слабую готовность к соревнованиям мужской сборной России по лыжным гонкам.

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