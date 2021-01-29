Лопухов посетовал на слабую готовность мужской сборной России по лыжным гонкам

Бывший главный тренер сборной России по лыжным гонкам Николай Лопухов высказался о результатах отечественных лыжников в гонке с раздельным стартом на этапе Кубка мира в Фалуне.

«Остальные россияне выглядели хуже Большунова. Сейчас, по сути, в первом ряду идут норвежские лыжники, а потом уже наши. Саша выделяется из этой компании и выручает команду. Но спорт непредсказуем. Сегодня у него были чуть лучше готовы лыжи и он выиграл. Тем не менее можно предположить, что на чемпионате мира Большунов будет бороться за призовые места. Но время до первенства планеты ещё есть. Хочется, чтобы и остальные ребята оказались в состоянии сражаться за медали. Пока они, к сожалению, не готовы», — сказал Лопухов RT.

Помимо Большунова, в десятку лучших в гонке вошли Иван Якимушкин и Денис Спицов, занявшие пятое и десятое места соответственно.

Ранее сообщалось, что Большунов после гонки сказал, что, когда русских прижимают, они становятся сильнее.